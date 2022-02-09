下雨視線差？台一線高架路段 1週連傳2起翻車
2022/02/09 16:07
〔記者吳仁捷／新北報導〕黃姓男子今天清晨駕計程車行經台一線高架橋三重路段，在中興北街匣道口與兩輛機車擦撞車禍，計程車撞上中央分隔島後翻覆半毀，造成一名騎士受傷送醫；無獨有偶，台一高架橋2日也傳出另輛貨車自撞分隔島翻覆意外，駕駛幸未受傷；警方分析兩起車禍，研判因台一高架橋路幅較窄，加上天雨、視線不佳等因素，導致短短7日內，同一路段連傳兩起翻車意外。
警方調查，這起車禍發生在9日清晨近6時，台一線高架橋往新莊方向，現場為69歲黃姓男子駕駛計程車途經中興北街匝道口，與2部機車車禍，計程車偏移後，撞上中央分隔島，翻覆橋面匝道口，黃姓駕駛從翻覆車中爬出，另名41歲葉姓騎士受傷送醫；警方到場，對黃男酒測，沒有酒精反應，現場於40分鐘內排除。
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無獨有偶，36歲葉姓男子2日凌晨駕駛貨車從三重往台北市方向行駛，開到雙北市交界處，葉男因車速過快、加上夜間視線不明，不慎撞擊中央分隔島，導致貨車側翻，葉男爬出車室待救，幸無人受傷。
警方到場，對葉男酒測，沒有酒精反應，因現場佔用兩線車道，警方啟動快速位移機制拖吊車到場，約1小時後交通恢復順暢。
警方說，針對台一線連傳翻車，將提報道安會報會勘，在現有條件下設法改善、降低翻車事故發生率。