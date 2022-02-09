下雨視線差？台一線高架路段 1週連傳2起翻車

台一線高架橋三重中興北街匝道口今天清晨傳出一輛計程車與兩輛機車車禍後翻覆意外，造成3車受損、1人送醫。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/09 16:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕黃姓男子今天清晨駕計程車行經台一線高架橋三重路段，在中興北街匣道口與兩輛機車擦撞車禍，計程車撞上中央分隔島後翻覆半毀，造成一名騎士受傷送醫；無獨有偶，台一高架橋2日也傳出另輛貨車自撞分隔島翻覆意外，駕駛幸未受傷；警方分析兩起車禍，研判因台一高架橋路幅較窄，加上天雨、視線不佳等因素，導致短短7日內，同一路段連傳兩起翻車意外。

警方調查，這起車禍發生在9日清晨近6時，台一線高架橋往新莊方向，現場為69歲黃姓男子駕駛計程車途經中興北街匝道口，與2部機車車禍，計程車偏移後，撞上中央分隔島，翻覆橋面匝道口，黃姓駕駛從翻覆車中爬出，另名41歲葉姓騎士受傷送醫；警方到場，對黃男酒測，沒有酒精反應，現場於40分鐘內排除。

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無獨有偶，36歲葉姓男子2日凌晨駕駛貨車從三重往台北市方向行駛，開到雙北市交界處，葉男因車速過快、加上夜間視線不明，不慎撞擊中央分隔島，導致貨車側翻，葉男爬出車室待救，幸無人受傷。

警方到場，對葉男酒測，沒有酒精反應，因現場佔用兩線車道，警方啟動快速位移機制拖吊車到場，約1小時後交通恢復順暢。

警方說，針對台一線連傳翻車，將提報道安會報會勘，在現有條件下設法改善、降低翻車事故發生率。

台一線高架橋三重路段，7天內連傳兩起翻車意外；圖為2日凌晨，一輛貨車往台北方向行駛的貨車，疑因車速過快、視線不明翻覆。（記者吳仁捷翻攝）

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