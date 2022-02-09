繼承妻遺產未報稅 夫資本額3800萬甲級營造公司將遭拍賣追稅

行政執行署彰化分署將在2月15日拍賣一家資本額達3800萬元的甲級營造公司。 （彰化分署提供）

2022/02/09 08:43

〔記者湯世名／彰化報導〕營造公司大拍賣！法務部行政執行署彰化分署將在2月15日元宵節當天，拍賣一家資本額達3800萬元的甲級營造公司，這應是執行署123法拍活動中，首次拍賣甲級營造公司。彰化分署提著燈籠要找一位甲級營造公司老闆，只要在元宵節花1800萬元，就有機會得標甲級營造公司自己當老闆。

彰化分署執行官胡天賜指出，該營造公司是1家1人公司（全部公司股東只有1個人），2016年1月前的公司股東兼負責人為陳姓女子，當時陳女因為病重，因此將公司所有股份（1億元）轉讓給其配偶洪姓男子（即現任董事），並由洪男擔任公司董事，陳女則於轉後不久過世。

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胡天賜說，由於洪男在他配偶過世後，並沒有將他所受讓的公司資本額申報遺產，嗣後遭中區國稅局北斗稽徵所發現這筆重大漏報遺產案件（即這家公司全部股份），因此依法核課了陳姓前負責人的繼承人（即洪男）共計1700餘萬元稅捐及罰鍰（遺產稅919萬2389元及罰鍰793萬8311元），但因洪男遲未將上述欠稅繳納，因此北斗稽徵所2018年間移送彰化分署執行。

彰化分署指出，由於這家公司「全部股份」就是這件遺產稅的執行標的，因此彰化分署受案後立即在2018年查封屬於洪姓負責人名下的所有股份，並以所有繼承人為擔保人而執行。這期間雖曾成功執行了上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此這次再度對他持有的營造公司全部股份進行拍賣程序。

胡天賜表示，這家公司是1人公司，且已合法登記取得甲級營造公司的證照，因此拍定人一旦取得全部公司股份，應可順利登記為公司負責人，也可以取得屬於公司的甲級營造證明資格。依照目前規定，一旦取得甲級營照執照時，可以承攬資本額10倍以內的工程，也就是這家公司可以承攬3億8千萬元以內的造價工程；而且所建築的建築物高度及地下室都不會受到限制。

彰化分署表示，這次是執行署有史以來第一次連同甲級營造牌照及營造公司一起拍賣的案件（底價1800萬元），為了配合防疫疫情，這次拍賣限採通訊投標的方式，相關投標方式已公布在分署的臉書及官網上。歡迎有興趣當甲級營造公司老闆的民眾，可與彰化分署聯繫。

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