新北分署虎年第1次拍賣會 陽宅陰宅都有賣

蘆洲區三民路26巷36號1樓的建物外觀。（新北分署提供）

2022/02/08 18:13

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於今年2月15日舉辦虎年開春第1次123聯合拍賣會；新北分署表示，當天上午先拍賣2檔實體股票，下午則拍賣8筆建物及37筆土地，還有捲土重來的林口區豪華家族式墓園，通訊投標及現場投標併行，歡迎民眾參與競標。

新北分署指出，當天上午10時先進行動產拍賣會，拍賣標的物包括板信銀行股票492股及世成科技股份有限公司4萬9483股；下午3時進行不動產拍賣會，拍賣標的物包括坐落蘆洲區三民路26巷36號1樓的建物（全棟地上12層），現空置中，將進行第3次拍賣，底價1100萬元，拍定後點交。

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新北分署指出，這間建物室內約15.57坪，平台約2.58坪，公設約5.95坪，格局為一房、一廳、一廚、一衛，可當住家、辦公室及店面使用，鄰近捷運蘆洲線徐匯中學站及三民高中站，交通便利，本次拍賣底價與第1次拍賣相較已減價超過600萬元。

新北分署還將拍賣太子汽車公司所有、坐落新北市三重區重新路5段613巷內的連棟建物6戶（含持分基地），現均閒置中，將進行第4次拍賣，拍定後點交，該6戶位於家樂福三重店對面巷內，地段佳，每戶基地持分均約8.7坪，建物均約26.62坪，因6戶陽台打通，合併拍賣，底價合計3444萬元（每戶574萬元），這次底價與第1次拍賣相較，已下殺超過1000萬元。

此外，這次還有拍賣位於板橋、新莊、三重、中和、永和、土城及五股等區的土地37餘筆；而坐落在新北市林口區「頂福陵園」內的「家族式墓園」，經4次拍賣均未拍定，本次進行第2輪第1次拍賣，底價922萬元，已下殺將近5折。

新北市三重區重新路5段613巷內之連棟建物6戶。（新北分署提供）

新北市三重區重新路5段613巷內之連棟建物其中1戶內部。（新北分署提供）

新北市林口區「頂福陵園」內的「家族式墓園」。（新北分署提供）

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