迷途男童遇警超淡定 原來有在聽「媽媽的話」

男童不哭不鬧，表現超淡定。（警方提供）

2022/02/08 20:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年約3歲男童前晚與媽媽走失，警方獲報處理時，男童見到警察不哭不鬧，但因年幼無法明確說出自己或家人姓名及相關連繫方式，只得先將他帶回警所，隨後母親也致電警所詢問趕往，員警這才得知，原來媽媽平時常教育男童若遇危險，可以向警察叔叔、阿姨求助，難怪男童的表現超淡定。

台中市第四分局黎明派出所當晚接獲民眾報案，一名年約3歲男童獨自站在惠來路與大業路口疑似迷失，該時段因正值用餐時間車潮甚多，擔心男童安危，巡佐鄭天漢、警員楊耀昇立即趕赴現場了解，此時男童見到警察表現相當淡定不哭不鬧，惟囿於年紀尚幼，無法明確敘述自己或家人姓名、地址。

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但隨著天色漸晚氣溫驟降，男童僅著單薄長袖，熱心路人見狀提供外套供男童禦寒，由於現場遲未見男童父母找尋，員警憂心其挨餓受凍，遂載返警所充當褓姆協助照護，並聯繫勤務指揮中心協助通報鄰近派出所協尋家屬，約莫經過1小時，就接到男童母親致電警所詢問。

男童母親表示，傍晚帶著男童至住家附近公園玩耍，一個不留神，轉眼間男童就不見蹤影，慌張地在公園周邊找尋未果趕緊報警求助，看見男童在警所開心吃著餅乾，直說很不好意思，給員警添麻煩了，因為平時有教育男童若遇到危險，可向警察叔叔、阿姨求助，所以男童看到警察上前關心，才表現得如此淡定，十分感謝熱心民眾和員警協助。

所長林澤聰呼籲，幼童因活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，若家屬發現家中兒童不慎走失，可立即撥打110報案專線請求協助，適逢111年加強重要節日安全維護工作期間，守護民眾，讓市民可以安心過節慶。

警方先將男童帶回警所。（警方提供）

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