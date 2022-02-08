夜店殺警案》高院傳喚曾威豪等人 高檢署主張應延長限制出境8月

檢察官主張曾威豪夫婦等8人都應延長限制出境、出海8個月；高院近日將做出裁定。（資料照）

2022/02/08 16:14

〔記者楊國文／台北報導〕8年前喧騰一時的台北市信義區夜店眾人圍毆刑警薛貞國致死案，全案73被告先前已有64人被判刑定讞，只剩曾威豪、劉芯彤夫婦等9人被發回更審，高等法院更一審去年5月依聚眾鬥毆致人於死罪，將曾威豪、劉芯彤皆改判8年徒刑，王俊傑等7人分別判刑7年至10年6月不等，已上訴三審；高等法院今受最高法院囑託召開訊問庭，僅王俊傑出庭，樊豪因另案已入獄，檢察官主張曾威豪夫婦等8人都應延長限制出境、出海8個月；高院近日將做出裁定。

高院下午訊問庭中，原本傳訊遭限制出境、出海8月、且將於2月18日屆滿的曾威豪、劉芯彤等9人出庭陳述，再決定是否須延長限制出境、出海8個月，但曾威豪等7人日前已經分別以書面陳述沒有延長的必要，或沒有意見，因此今日只有王俊傑出庭，王表示沒意見。

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此外，樊豪因另案已入獄，高檢署檢察官當庭認為沒有對他延長限制出境、出海的必要。

曾威豪一審被判刑8年6月，二審改判10年，劉芯彤一、二審都被判9年，夫妻2人因與薛貞國遺孀達成650萬元和解，分期付款中，更一審去年5月酌減其刑為各8年徒刑。

其餘7名共犯刑期分別為王俊傑7年2月，葉品成10年6月，王思凱8年、劉瀚陽7年2月，張繼誠7年4月，張福生7年，王俊傑7年2月，樊豪7年6月。

此案源於2014年9月，曾威豪和當時的女友劉芯彤（已結婚育2子女），在北市信義區「SPARK」夜店與安管人員起糾紛，曾威豪2人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭隔天透過通訊軟體「中山聯盟」、「中山好青年」等群組，糾眾前往夜店大廳尋釁鬥毆。

休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲通知，到場處理，不料卻遭眾人以紅絨柱、或拳打腳踢圍毆，現場雖有人高喊「他是警察，別打了」，眾人仍不停手，從一樓大廳電梯處抬到店外人行道拳打腳踢，薛傷重不治。

全案先後起訴73人，高院更一審去年將曾威豪、劉芯彤、王思凱、張福生、葉品成、張繼誠、劉瀚陽、樊豪等9人判刑7年至10年6月不等徒刑，已上訴三審，其餘64人已定讞。

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