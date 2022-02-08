為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    夜店殺警案》高院傳喚曾威豪等人 高檢署主張應延長限制出境8月

    檢察官主張曾威豪夫婦等8人都應延長限制出境、出海8個月；高院近日將做出裁定。（資料照）

    檢察官主張曾威豪夫婦等8人都應延長限制出境、出海8個月；高院近日將做出裁定。（資料照）

    2022/02/08 16:14

    〔記者楊國文／台北報導〕8年前喧騰一時的台北市信義區夜店眾人圍毆刑警薛貞國致死案，全案73被告先前已有64人被判刑定讞，只剩曾威豪、劉芯彤夫婦等9人被發回更審，高等法院更一審去年5月依聚眾鬥毆致人於死罪，將曾威豪、劉芯彤皆改判8年徒刑，王俊傑等7人分別判刑7年至10年6月不等，已上訴三審；高等法院今受最高法院囑託召開訊問庭，僅王俊傑出庭，樊豪因另案已入獄，檢察官主張曾威豪夫婦等8人都應延長限制出境、出海8個月；高院近日將做出裁定。

    高院下午訊問庭中，原本傳訊遭限制出境、出海8月、且將於2月18日屆滿的曾威豪、劉芯彤等9人出庭陳述，再決定是否須延長限制出境、出海8個月，但曾威豪等7人日前已經分別以書面陳述沒有延長的必要，或沒有意見，因此今日只有王俊傑出庭，王表示沒意見。

    此外，樊豪因另案已入獄，高檢署檢察官當庭認為沒有對他延長限制出境、出海的必要。

    曾威豪一審被判刑8年6月，二審改判10年，劉芯彤一、二審都被判9年，夫妻2人因與薛貞國遺孀達成650萬元和解，分期付款中，更一審去年5月酌減其刑為各8年徒刑。

    其餘7名共犯刑期分別為王俊傑7年2月，葉品成10年6月，王思凱8年、劉瀚陽7年2月，張繼誠7年4月，張福生7年，王俊傑7年2月，樊豪7年6月。

    此案源於2014年9月，曾威豪和當時的女友劉芯彤（已結婚育2子女），在北市信義區「SPARK」夜店與安管人員起糾紛，曾威豪2人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭隔天透過通訊軟體「中山聯盟」、「中山好青年」等群組，糾眾前往夜店大廳尋釁鬥毆。

    休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲通知，到場處理，不料卻遭眾人以紅絨柱、或拳打腳踢圍毆，現場雖有人高喊「他是警察，別打了」，眾人仍不停手，從一樓大廳電梯處抬到店外人行道拳打腳踢，薛傷重不治。

    全案先後起訴73人，高院更一審去年將曾威豪、劉芯彤、王思凱、張福生、葉品成、張繼誠、劉瀚陽、樊豪等9人判刑7年至10年6月不等徒刑，已上訴三審，其餘64人已定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夜店殺警案更一審 曾威豪、劉芯彤改輕判8年
    2021/05/11 05:30

    夜店殺警案更一審 曾威豪、劉芯彤改輕判8年
    夜店殺警案更審 律師：劉芯彤只是愛哭愛跟路的小女生
    2020/10/12 18:38

    夜店殺警案更審 律師：劉芯彤只是愛哭愛跟路的小女生

    減重奇蹟！名嘴嫩妻喜塞6位數紅包
    「我被薛貞國踢一腳」 夜店殺警更審曾威豪、劉芯彤否認犯罪
    2019/07/30 19:20

    「我被薛貞國踢一腳」 夜店殺警更審曾威豪、劉芯彤否認犯罪
    夜店殺警案 聚眾鬥毆致死 罕見57人定罪
    2019/03/28 06:00

    夜店殺警案 聚眾鬥毆致死 罕見57人定罪

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播