「我被薛貞國踢一腳」 夜店殺警更審曾威豪、劉芯彤否認犯罪

2019-07-30 19:20

〔記者楊國文／台北報導〕5年前喧騰一時的北市夜店眾人圍毆刑警薛貞國致死案，高院更一審今再度開庭，主要被告曾威豪、劉芯彤夫婦及王俊傑3人都否認犯下殺人、傷害致死等罪嫌，也都和解了，曾並指出，不認識薛貞國，當時現場很混亂，當他聽到一句「幹XXXX」的五字經後，即遭薛貞國踢了一腳，後來衝突就發生；檢方批評曾威豪等人均否認犯行，犯後態度不佳，且量刑過輕。

此案發生在2014年9月，被告曾威豪和當時女友劉芯彤（現已結婚），在北市信義區SPARK夜店與安管人員發生衝突，曾2人向熟識的酒店幹部蕭叡鴻抱怨，蕭透過「中山聯盟」等通訊軟體群組糾眾前往尋釁鬥毆。

休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲通知後到場處理，不料遭眾人圍毆，現場雖有人高喊「他是警察，別打了」，眾人仍不住手，薛遭圍毆致死。

最高法院3月間將曾威豪、劉芯彤、王思凱、張福生、葉品成、張繼誠、劉瀚陽、攀豪等9人部分，發回高院更審，最高法院指出，曾威豪等9人與少年共同犯罪，但從卷內證據無從判斷9人主觀上是否知悉有少年共犯，因此發回更審；此外，最高法院駁回蕭叡鴻等57人上訴，分別判處2月至13年不等徒刑定讞，其中，蕭叡鴻、許淳凱各判13年最重，藝人易淑寬之子易寶宏判9年。

在民事賠償部份，有48人與薛貞國的家屬達成和解，共同同意賠償3640萬元，創下單一刑案賠償金額最高紀錄。

高院更一審日前傳喚王思凱、劉瀚陽、張繼誠、葉品成、張福生、樊豪等人出庭；僅樊豪未到庭。王思凱等5人，均否認犯下殺人、妨害公務等罪，薛貞國遺孀黃嘉鳳當庭泣訴說，丈夫死得很慘，被告應摸自己良心認錯負責。

高院今進行第二波傳訊，曾威豪說不知薛貞國是警察，或第3波衝突開始時薛有來現場，當天未指揮、攻擊安管人員，也否認涉及對薛貞國犯下傷害致死等罪，也無法預見薛會被攻擊傷重死亡；至於賠償方面，他已賠償家屬445萬元。

曾妻劉芯彤也撇清和薛貞國之死有關，表示不知薛是警察，事發時薛進入ATT大樓，她當時已離開，已履行64萬元和解金。王俊傑也否認犯下聚眾鬥毆致死罪，也未妨害公務，案發時根本沒碰到薛貞國，已和解，賠償金僅今年7月的還未支付。

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