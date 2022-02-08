為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    口角後拿刀砍斷鄰婦4指肌腱 判2年賠60萬、須遠離鄰居家10公尺

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

    2022/02/08 15:25

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣徐姓男子與鄰居范女不睦，竟於爭吵後持菜刀朝對方猛砍，砍斷4根手指肌腱，新竹地院依重傷未遂罪判刑2年，且徐男需賠償范女60萬元加上240小時的義務勞務，且今後需遠離范女與范家至少10公尺。

    判決書指出，徐男與范女為鄰居，雙方已經多年不睦。去年4月20日上午10點半，雙方又因停車問題發生口角爭執，徐男憤怒難抑，回家拿菜刀先將坐在板凳上的范女推倒，再持菜刀往范女頭部、上半身身體揮砍多下，過程中范女以左手抵擋，致其左手第2、3、4、5指伸屈肌腱4條斷裂合併出血性休克、左手多處撕裂傷，並受有頭部鈍挫傷合併頭皮撕裂傷、顏面鈍挫傷合併撕裂傷、左耳撕裂傷、上背部多處撕裂傷、左肩撕裂傷（共53公分）。

    徐男見范女傷重，並在鄰居勸阻下，即停手坐在范女身旁，所幸范女眼睛未被菜刀直接砍傷，耳朵雖有撕裂傷，但未嚴重減損聽能，且左手經就醫治療、復健後，未達毀敗或嚴重減損功能程度，徐男重傷犯行方僅止於未遂。

    法官審酌徐男一家與范女多年不睦，然雙方終究並無深仇大恨，徐男卻持殺傷力甚大之菜刀，朝已66歲的范女揮砍，造成范女受有嚴重傷勢，身心均承受莫大痛苦，然因雙方達成和解，賠償范女42萬元完畢，范女也表示同意給被告附條件緩刑機會。

    最後法官依重傷未遂罪判徐男徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間提供240小時義務勞務，再向被害人范女支付損害賠償金18萬元。且應遠離范女住家及范女至少10公尺。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男當街砍人 麵攤老闆仗義被撞飛
    2022/02/05 05:30

    男當街砍人 麵攤老闆仗義被撞飛
    疑妻外遇怒砍3刀落跑 高雄醋夫躲一夜後投案了
    2022/01/22 20:31

    疑妻外遇怒砍3刀落跑 高雄醋夫躲一夜後投案了

    臺北文創獲第15屆文馨獎殊榮
    啃弟7年！男子借不到錢 當5歲姪女面前捅弟3刀
    2022/01/19 11:53

    啃弟7年！男子借不到錢 當5歲姪女面前捅弟3刀
    大刀戰國旗！台中跨年夜惡煞當街砍人 竟只為追討3000元
    2022/01/01 18:47

    大刀戰國旗！台中跨年夜惡煞當街砍人 竟只為追討3000元

    五倍券新聞選自由 海霸王相關企業飯店隨你挑
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播