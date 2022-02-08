口角後拿刀砍斷鄰婦4指肌腱 判2年賠60萬、須遠離鄰居家10公尺

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/02/08 15:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣徐姓男子與鄰居范女不睦，竟於爭吵後持菜刀朝對方猛砍，砍斷4根手指肌腱，新竹地院依重傷未遂罪判刑2年，且徐男需賠償范女60萬元加上240小時的義務勞務，且今後需遠離范女與范家至少10公尺。

判決書指出，徐男與范女為鄰居，雙方已經多年不睦。去年4月20日上午10點半，雙方又因停車問題發生口角爭執，徐男憤怒難抑，回家拿菜刀先將坐在板凳上的范女推倒，再持菜刀往范女頭部、上半身身體揮砍多下，過程中范女以左手抵擋，致其左手第2、3、4、5指伸屈肌腱4條斷裂合併出血性休克、左手多處撕裂傷，並受有頭部鈍挫傷合併頭皮撕裂傷、顏面鈍挫傷合併撕裂傷、左耳撕裂傷、上背部多處撕裂傷、左肩撕裂傷（共53公分）。

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徐男見范女傷重，並在鄰居勸阻下，即停手坐在范女身旁，所幸范女眼睛未被菜刀直接砍傷，耳朵雖有撕裂傷，但未嚴重減損聽能，且左手經就醫治療、復健後，未達毀敗或嚴重減損功能程度，徐男重傷犯行方僅止於未遂。

法官審酌徐男一家與范女多年不睦，然雙方終究並無深仇大恨，徐男卻持殺傷力甚大之菜刀，朝已66歲的范女揮砍，造成范女受有嚴重傷勢，身心均承受莫大痛苦，然因雙方達成和解，賠償范女42萬元完畢，范女也表示同意給被告附條件緩刑機會。

最後法官依重傷未遂罪判徐男徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間提供240小時義務勞務，再向被害人范女支付損害賠償金18萬元。且應遠離范女住家及范女至少10公尺。

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