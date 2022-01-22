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    疑妻外遇怒砍3刀落跑 高雄醋夫躲一夜後投案了

    砍傷妻子後逃逸的潘男今天投案，立即被警方拘提。（民眾提供）

    砍傷妻子後逃逸的潘男今天投案，立即被警方拘提。（民眾提供）

    2022/01/22 20:31

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區春陽街民宅昨天清晨發生老公持刀砍太太案件 ，48歲潘姓男子逃了1天後，今天（22日）透過友人通知警方想投案，下午被警方拘提到案。

    三民二分局指出，潘男昨天持刀砍太太3刀後開車落跑，期間還換車，一路逃往屏東枋寮、高雄林園、大寮等地，因為找不到朋友可幫忙，也不知要去哪裡，只好開車亂晃，最後在友人勸說下，表明願意投案。

    警方說，潘男到案供稱，昨天與朋友聚會有喝了一點酒，清晨臨時起意，想去找要和他離婚的妻子談判，在屋內起口角，一時氣憤才會持刀砍傷妻子。

    這起事件主因是，潘男與妻子感情不睦，目前分居中，潘男昨天清晨到妻子住處，直接持鑰匙開門入屋，雙方疑似為討論離婚，潘男質疑妻子有外遇，爆發爭吵，潘男憤而持水果刀傷及妻子背部，行凶後將水果刀棄置於廚房，開車逃逸。與妻子同住的19歲女兒發現媽媽受傷倒地，驚嚇中報警抓父，妻子就醫後幸無生命危險。

    警方昨天成立專案小組調查，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦並核發拘票，在潘嫌拘提到案及詢後，依刑法殺人未遂罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請預防性羈押。

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