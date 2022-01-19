啃弟7年！男子借不到錢 當5歲姪女面前捅弟3刀

弟弟（右）因拒絕借錢給哥哥，慘遭哥哥持刀砍傷。（讀者提供）

2022/01/19 11:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子沒工作又不去賺錢，在外欠債無力償還，就跑回家向媽媽伸手討錢，但媽媽身上的錢都是弟弟給的，弟弟隱忍了7年終於爆發，當哥哥再跑回家要錢時，弟弟堅決不給錢，哥哥怒吼「你就不怕我會死」，然後當著姪女的面連捅弟弟3刀，幸未傷及要害，高雄地院依傷害罪判鄭男徒刑3年。

判決指出，去年7月14日下午，鄭男到弟弟位於大寮區的住處，開口要借7萬元，弟弟不答應，鄭男竟情緒爆發，對弟弟怒吼「你就不怕我會死」，當時弟弟正在家門口照顧5歲女兒，他擔心哥哥會對女兒不利，於是蹲下身護住女兒，鄭男從口袋掏出一把水果刀，朝弟弟背上猛刺3刀。

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弟弟受傷後大聲呼救，家人及鄰居聯手將鄭男壓制在地，水果刀掉落地面，員警抵達後逮捕鄭男；高雄地院審理時，弟弟說，哥哥失業多年都沒去工作，只要缺錢就會回家找媽媽拿，但媽媽也沒有賺錢，拿給哥哥的錢都是他給媽媽的。

最近幾年，哥哥疑在外欠債，時常回家找媽媽拿錢，他阻止媽媽不再給錢，哥哥就把借錢的對象轉到他身上，他也不想再借錢給哥哥，但哥哥一直纏著他不放，沒想到最後竟釀成手足相殘的局面。

鄭姓男子則辯稱，他因經濟狀況不好，想跟弟弟借錢被拒，一直求他也不理，他才會失去理智想要教訓弟弟，沒有要殺弟弟的意思；法官認為兄弟倆人沒有重大仇隙，且弟弟被刺傷後沒有危及性命，因此採信鄭男說詞，依傷害罪判他徒刑3年，可上訴。

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