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    「老司機」養生館做半套遭活逮 「加價說」百口莫辯起訴

    警方偵破基隆養生館提供半套性服務，尋芳客抖出性交易過程，檢方據此林姓負責人依妨害風化罪嫌起訴。（資料照）

    警方偵破基隆養生館提供半套性服務，尋芳客抖出性交易過程，檢方據此林姓負責人依妨害風化罪嫌起訴。（資料照）

    2022/02/08 13:54

    〔記者林嘉東／基隆報導〕朱姓男子趁跨年夜前，跑到基隆一家暗藏春色的養生館「紓壓」，想不到「紓壓」到一半，警方登門逮人，將養生館林姓女負責人法辦。基隆地檢署今天將林女依依妨害風化罪起訴。

    基隆市信義區義二路「經典時尚養生館」，掛羊頭賣狗肉，打著護膚養生名義，暗自提供「半套」、「全套」性服務。

    轄區基隆市警二分局信六路派出所前年6月間臨檢時，在店內3樓包廂內，查獲越南籍女子正與尋芳客嘿咻。

    半年後，基隆市警局督察科靖紀小組掌握業者又提供性服務，同年12月31日下午2時許前往搜索，查獲持觀光護照來台的越南籍女子，正在替30多歲朱姓尋芳客從事半套性服務；警訊後將林姓女負責人妨害風化罪嫌送辦。

    檢警調查時，朱男供稱，他是聽友人介紹，這家店小姐服務好，一時好奇來店裡「紓壓」，想不到頭一次去，就在跨年夜前幾個小時被抓，真是倒楣。

    朱男還供稱，他進入店內後，問林女︰「有沒有打手槍？」，隨後林女就安排他到3樓包廂，接著就進來一名越南女子，問他要不要打手槍，他問︰「追加500元夠不夠？」，越南女子回說︰「可以」他就給朱女500元小費。

    檢方據此認定，林女向朱男收取1300元時，已知悉越南女子替朱男從事猥褻行為，因此將林女依妨害風化罪嫌起訴。

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