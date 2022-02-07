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    隔著電話哽咽！ 男子3歲被送養 失聯30年終與姊姊團圓

    嘉義陳姓男子3歲就被送養，經警方協助，日前透過視訊跟失聯30年的姊姊重逢。（中埔分局提供）

    嘉義陳姓男子3歲就被送養，經警方協助，日前透過視訊跟失聯30年的姊姊重逢。（中埔分局提供）

    2022/02/07 20:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣警察局中埔分局農曆春節前接獲桃園市中壢警分局轉報，年約43歲的劉姓婦人尋找失聯30年的弟弟，中埔分局大埔分駐所透過大埔鄉茄苳村長張連進協助，及調閱多筆戶政資料追查、比對，1月28日循線找到陳姓男子，透過電話、視訊確認為桃園劉女的弟弟，讓姊弟相隔30年再度重逢。

    劉婦跟警方透露，父母生有5個子女，其中2名男嬰送養，其中一人已經相認，希望找到另一名失聯的弟弟，不過僅知姓陳、約35歲。

    中埔警分局一組組長黃村謀及大埔分駐所所長魏裕溢獲報後，按戶籍地址訪查，發現陳男20年前已搬離大埔，得知在民雄工業區貨運公司上班，連忙派員警前往尋人。

    陳男得知警方來意，表示自己3歲就被送人養育，憑藉孩童記憶及看到相關證件，會想念親生父母及兄弟姊妹，正想著何時才能一家相認團聚，經警方提供劉女電話，陳男馬上打電話向劉女確認，經交談確認劉女為親姊姊，雙方隔著電話視訊重逢，感動到哽咽說不出話來；劉女告知近日將南下探望他、與他團聚，讓陳男直呼，這是新年最好的禮物。

    中埔警分局長吳俊德與中壢分局長蕭欽杰曾同在原台南縣警察局服務，當多年同事，現分任中埔、中壢分局長職務，聯手促進失聯姊弟重逢，也傳為警界佳話。

    中埔警方經多次比對戶政資料、透過大埔鄉茄苳村長協助，尋獲陳姓男子助其與姊姊重逢。（中埔分局提供）

    中埔警方經多次比對戶政資料、透過大埔鄉茄苳村長協助，尋獲陳姓男子助其與姊姊重逢。（中埔分局提供）

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