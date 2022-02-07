傳播妹遭襲胸受辱含冤亡 雙親控執法不公、警稱依法處理

新北市戴姓傳播女不幸身亡後，家屬強忍悲慟為她舉辦後事，進行頭七法會；家屬再質疑警方執法不公、吃案。（記者吳仁捷翻攝）

2022/02/07 16:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕戴姓傳播妹去年遭客人吳男襲胸及毆打，三重警方獲報到場，將戴女、吳男雙方依妨害秩序罪送辦；戴女自認是性騷擾被害人，還遭帶回法辦、脫衣搜身，除向新北地檢申訴，去年更以死明志，留下一對幼女；雙親今再控訴警方執法不公，不捨愛女含冤而亡，希望警方還愛女公道。

三重警分局今回應，當時獲報到場，為維護治安偵辦全案、嚴正執法，均依規定程序受理、偵辦，並無不公，對當事人發生不幸，深感遺憾，而當天戴女由律師陪偵訊，筆錄敘明性騷擾過程，警方也詢問是否提告，戴女當時表示暫不提告，一切依法處理；另據透露，當天戴女遭襲胸性騷擾、及其丈夫湯男遭毆打部分，對方包了6000元紅包，雙方已和解。

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警方調查，全案起因於2021年11月19日三重區頂崁街一間茶行聚眾鬥毆案，25歲戴姓傳播妹遭客人24歲吳姓男子襲胸及掌摑，警方到場後，因戴女經紀人黃女、丈夫湯男與對方衝突，湯男遭吳嫌持槍托砸傷頭部，警方將雙方都帶回，依妨害秩序罪嫌法辦。

戴女丈夫湯男指控，當天他得知妻子遭遇，趕到跟對方理論，反遭自稱是天道盟的對方10餘惡煞包圍圍毆，還遭吳男持槍托打傷頭部，並對空鳴槍，他逃離現場，警方到場，逮捕對方吳男6人，也將妻子當作嫌犯帶回，過程中還遭女警要求脫衣搜身，明明是被害人，卻跟對方都依妨害秩序罪送辦，到地檢複訊被請回，但情緒不穩定的戴女去年12月24日疑不堪受辱，在五股住墜樓身亡。

戴女雙親不捨的說，「愛女輕生前一晚，父女還開心逛夜市，愛女突然交代他好好照顧媽媽、兩個小外孫女，未料精神不穩定的她不堪網路霸凌，早有輕生念頭」；戴母也不斷啜泣、咒罵，「警察是人民保母？為什麼要吃案，害死我女兒」；戴女也在跟閨密的對話中，透露遭警方不公平對待及網友霸凌，直斥「等到我因此真想不開」、「做鬼一個個都別跑」、「我只是賺錢養家、有必要那樣講我？」等無奈字句。

三重警方今回應，當時獲報到場，雙方仍打架且互控傷害，當下將雙方依現行犯逮捕，符合法定程序，現場查扣吳嫌持有的道具槍，確實驗出為遭打湯男DNA，足證為犯案工具，但戴女丈夫湯男迄今仍未到案及提告；針對家屬指控吃案部分，檢視筆錄內容，戴女在許姓律師律師陪訊下，筆錄中敘明性騷過程，且律師全程對筆錄內容和程序，皆未表示異議；警方重申，絕對尊重當事人家屬的質疑，並指派專人竭誠提供徵詢協助，以化解雙方疑慮。

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新北市戴姓傳播女不幸身亡後，家屬強忍悲慟為她舉辦後事，進行頭七法會；家屬再質疑警方執法不公、吃案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市戴姓傳播女向閨密指控，警方、酸民都針對她，讓她倍感壓力、無奈。（記者吳仁捷翻攝）

新北市戴姓傳播女向閨密指控，警方、酸民都針對她，讓她倍感壓力、無奈。（記者吳仁捷翻攝）

新北市戴姓傳播女向閨密指控，警方、酸民都針對她，讓她倍感壓力、無奈。（記者吳仁捷翻攝）

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