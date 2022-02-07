為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高中小情侶公園嘿咻 老翁偷拍、女兒上傳爆料公社均獲緩刑

    示意圖

    示意圖

    2022/02/07 12:24

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園一對著制服的高中情侶，前年5月下午因情不自禁，竟在公園涼亭內嘿咻，61歲翁姓男子從住家廚房看到後竟偷拍並傳到家人群組，34歲女兒還上傳到爆料公社，並註明「學生在公園涼亭激情」，高等法院依「拍攝少年為性交行為之電子訊號罪」將翁男判刑1年及2月，翁的女兒判刑3月，得易科罰金，2人都獲判緩刑2年；可上訴。

    翁男在2020年5月28日下午4點，在桃園市住處廚房內，看到身著高中校服的17歲少年與16歲少女在附近公園涼亭內發生性行為，他偷拍2名少年性交影片後，傳送至LINE群組「我們家」，翁的女兒接著在群組下載影片，同年6月1日在臉書粉絲專頁以「學生在公園涼亭激情」為名上傳影片。

    桃園警方獲報後展開調查，翁男的女兒知道闖下大禍，主動向派出所自首，警方也查獲翁男，2人坦承犯行，檢方依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、散布少年為性交行為之電子訊號罪將翁男起訴，另依散布少年為性交行為之電子訊號罪起訴翁的女兒。

    桃園地院審酌翁男及翁的女兒犯後均坦承犯行，另外認定翁的女兒符合自首規定，予以減刑，各判翁男1年和2月徒刑，翁的女兒判刑1月，2人均可易科罰金、及提供120小時的義務勞務，各獲緩刑3年。檢方不服判決，上訴高等法院。

    高院審理後，判決翁男1年和2月徒刑，翁的女兒判刑3月，2人均可易科罰金、各獲緩刑2年。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    就愛蘿莉 男誘騙多名少女性交＋偷拍獲判緩刑
    2022/02/02 12:33

    就愛蘿莉 男誘騙多名少女性交＋偷拍獲判緩刑
    獨家》手機掃實聯制遭控偷拍女子 高雄教官稱：誤觸照相功能
    2022/01/27 10:06

    獨家》手機掃實聯制遭控偷拍女子 高雄教官稱：誤觸照相功能

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    法操》【別當標題黨】洗澡並非猥褻行為所以偷拍無罪？
    2022/01/25 15:42

    法操》【別當標題黨】洗澡並非猥褻行為所以偷拍無罪？
    變態！謊稱是熱愛攝影的機師 反恐警探偷拍19名女模、伴遊
    2022/01/22 14:51

    變態！謊稱是熱愛攝影的機師 反恐警探偷拍19名女模、伴遊

    讓自由免費送你到林口 亞昕住一晚吧
    拍光光！德國女子手球聯賽球隊 更衣室驚見針孔攝影機
    2022/01/22 09:07

    拍光光！德國女子手球聯賽球隊 更衣室驚見針孔攝影機
    女子車遭前男友噴漆、擅闖套房騷擾 恐怖情人落網收押
    2022/01/20 17:30

    女子車遭前男友噴漆、擅闖套房騷擾 恐怖情人落網收押
    社會今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播