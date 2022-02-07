高中小情侶公園嘿咻 老翁偷拍、女兒上傳爆料公社均獲緩刑

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2022/02/07 12:24

〔記者楊國文／台北報導〕桃園一對著制服的高中情侶，前年5月下午因情不自禁，竟在公園涼亭內嘿咻，61歲翁姓男子從住家廚房看到後竟偷拍並傳到家人群組，34歲女兒還上傳到爆料公社，並註明「學生在公園涼亭激情」，高等法院依「拍攝少年為性交行為之電子訊號罪」將翁男判刑1年及2月，翁的女兒判刑3月，得易科罰金，2人都獲判緩刑2年；可上訴。

翁男在2020年5月28日下午4點，在桃園市住處廚房內，看到身著高中校服的17歲少年與16歲少女在附近公園涼亭內發生性行為，他偷拍2名少年性交影片後，傳送至LINE群組「我們家」，翁的女兒接著在群組下載影片，同年6月1日在臉書粉絲專頁以「學生在公園涼亭激情」為名上傳影片。

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桃園警方獲報後展開調查，翁男的女兒知道闖下大禍，主動向派出所自首，警方也查獲翁男，2人坦承犯行，檢方依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、散布少年為性交行為之電子訊號罪將翁男起訴，另依散布少年為性交行為之電子訊號罪起訴翁的女兒。

桃園地院審酌翁男及翁的女兒犯後均坦承犯行，另外認定翁的女兒符合自首規定，予以減刑，各判翁男1年和2月徒刑，翁的女兒判刑1月，2人均可易科罰金、及提供120小時的義務勞務，各獲緩刑3年。檢方不服判決，上訴高等法院。

高院審理後，判決翁男1年和2月徒刑，翁的女兒判刑3月，2人均可易科罰金、各獲緩刑2年。

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