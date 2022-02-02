就愛蘿莉 男誘騙多名少女性交＋偷拍獲判緩刑

阿華3度花錢誘使少女性交並竊錄裸體畫面。（示意圖）

2022/02/02 12:33

〔記者溫于德／台北報導〕男子阿華（化名）是蘿莉控，他2度花錢誘使少女性交，還有1次是透過色情視訊「斗內」要求自慰，並竊錄裸體畫面，台北地院依2個引誘使少年為有對價之性交行為罪、1個引誘使少年為有對價之猥褻行為罪，併判他有期徒刑2年，但考量他認罪且已達成和解，給予緩刑5年，期間必須接受法治教育課程5場次；可上訴。

判決指出，2019年9月間，阿華透過「WeChat」認識A少女，當月17日謊稱不會發生性關係，騙A女前往旅店休息，入房後再掏出1萬元引誘性交並偷拍，他食髓知味，隔月1日以相同手法再度犯案。

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2020年2月間，阿華改上聊天室「兔聊」隨機發文稱「嗨~~要視訊嗎，想看妹妹脫，送一個水晶鞋，也可以給現金」，成功搭訕B少女；同月13日、15日、20日，B女在阿華要求下視訊自慰，阿華未經同意偷拍。

2020年3月間，阿華改用「I Suger」結識C少女，並開價「見面2小時、1萬元」獲同意後，2度相約在阿華住處性交，阿華同樣未經同意拍下纏綿過程，甚至偷拍C少女身分證照片。

北院認為，阿華只為滿足個人性慾，罔顧3名少女身心發展未臻健全，便誘使性交、自慰並偷拍，但考量他承認犯行且均達成和解，依法併判2年徒刑，同時給予緩刑5年機會，並須接受法治教育課程5場次。

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