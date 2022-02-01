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    要求女學生脫衣露肩拍合照 男師涉性騷擾記過一次

    變態老師要求女學生露肩拍合照，被控性騷擾記過一次。（資料照）

    變態老師要求女學生露肩拍合照，被控性騷擾記過一次。（資料照）

    2022/02/01 15:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹一名簡姓男老師，2018年間見女同學穿著運動內衣與牛仔外套，竟要她脫衣露肩一起合照「傳給老婆看」。此外，他看到某大學發的招生造型筆，竟比喻成情趣用品，還問女學生「像不像？」2名女學生覺得遭到性騷擾，提出申訴，校方認定簡師違反性別平等教育法，命他接受心理諮詢、上性平課程，並記過一次。簡師不服，要求撤銷處分，日前被最高行政法院駁回，全案確定。

    2018年間，該校一名女學生因須上台表演，穿著較清涼的運動內衣，外搭一件牛仔外套。表演完畢後，簡師前往攀談，突然碰她的右肩說「可以把外套脫掉？還是拉下來？」直言要拍合照給老婆看。女學生覺得怪，但礙於對方是師長，無奈同意。

    簡師身高較高，由上往下自拍，可能拍到乳溝，女學生耿耿於懷。未料簡師事後還說「很可惜，那時跟妳合照沒有把妳拍得很美」，讓女學生覺得噁心且不舒服。

    同年，簡師帶學生到台北科技大學參加繁星說明會，看到某大學發的招生造型筆，簡師竟然大聲比喻成女性情趣用品。招生人員問他是否為老師，未料簡師反問對方如何使用。

    一旁的女學生深感不好意思，趕緊快步離開。出了會場，簡師卻一直問女學生「像不像情趣用品」，女學生感到很不舒服，惟礙於簡師的身分，又快畢業了，因而未立刻制止。

    兩女事後心裡有疙瘩，鼓起勇氣向學校性騷擾申訴，希望簡師獲得應有的懲處，並能對這種行為知所反省與警惕。

    學校組成性別平等教育委員會調查，認定簡師的性騷擾行為成立，觸犯性別平等教育法，考量言詞失當程度，建議記過一次，一個月內尋求專業諮商心理師協助，及接受8小時的性平教育相關課程，經教師成績考核委員會核予通過。

    簡師不服，興訟要求撤銷處分，還要學校賠償他50萬元。

    一審台北高等行政法院認為校方認定簡師性騷擾的事實並無錯誤，並指他接受調查時，一再表示絕不道歉，顯然對自身言行缺乏自省能力。

    北高行指出，學校已審酌簡師缺乏性別意識，對師生份際缺少敏感度及覺察力，言行失當，態度輕挑，難為學生表率，而命應於懲處決議後1個月內自行尋求專業諮商心理師協助，及接受8小時性別平等教育相關課程，期能提高師生間互動的敏覺度及性別意識，避免類似事件再次發生，並無違反比例原則，亦無裁量濫用或裁量怠惰情事，判簡師敗訴。

    簡師不服，提起上訴，但最高行政法院認為原審判決無誤，駁回其訴，全案確定。

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