為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    行員收錢搞鬼「建地變農地」 土銀遭詐超貸千萬元

    土地銀行一名蔡姓行員核貸搞鬼，害土銀超貸千萬元。（資料照）

    土地銀行一名蔡姓行員核貸搞鬼，害土銀超貸千萬元。（資料照）

    2022/01/29 23:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕土地銀行一名蔡姓辦事員，2015年間收賄協助一間公司造假土地貸款資料，把周遭實價登錄較高的「甲種建築用地」竄改為「農牧用地」，以提高該公司「農牧用地」的鑑價價格，貸得2000萬元。該公司拿到錢後，只繳了9期的利息就不還款。土銀直到拍賣該筆土地，才驚知遭到詐騙超貸千萬元。蔡男被依洗錢罪判刑10月，日前再被判休職2年。

    蔡男是土銀辦事員，負責貸款申請案的徵信調查業務。2015年間，一名許姓土地仲介找上他，請求協助替一間周轉不靈的公司貸款，該公司願意提供土地擔保，但因土地使用分區屬「農牧用地」，無法貸得較高的款項，故希望蔡男幫忙貸到2000萬元以上。

    該公司同意給仲介貸款金額6%及蔡男50萬元的報酬，蔡男明知該土地價值不可能貸款超過2000萬元，竟鬼迷心竅，協助製作不實申請資料，把附近實價登錄較高的「甲種建築用地」資料，利用word文件竄改為「農牧用地」，以證明該筆土地可賣到建地價錢。

    蔡男再於授信審查紀錄表不實填載「訪價經過」，並於各式表單中虛偽登錄，鑑價該筆土地具有3147萬5000元的價值。審議小組誤信蔡男提供的報告，核貸2000萬元。該公司當日立刻領走現金，仲介與蔡男獲得報酬。

    只繳了9期利息，公司就不再還款，土銀因而查封土地，準備拍賣。徵信人員為確保債權，重估土地價值，驚覺預估總價僅1381萬8000元，貸款成數最多7成、即967萬2000元，但當初竟超貸了1032萬8000元，疑有內鬼。

    蔡男得知公司起疑，趕緊至廉政署自首，被依洗錢等罪判刑10月，緩刑5年。懲戒法院審酌他已繳回賄款及土銀所受的損失，日前判他休職2年，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超貸25億掏空台東企銀 「阿不拉」游淮銀判賠2.35億
    2019/10/08 19:58

    超貸25億掏空台東企銀 「阿不拉」游淮銀判賠2.35億
    大學生想抵20萬債 傻當車手 3地檢起訴
    2019/06/24 05:30

    大學生想抵20萬債 傻當車手 3地檢起訴

    石墨烯棉被「2重點」！專家教你不受騙
    「錢」進中國投資 永豐儼然何壽川私人金庫
    2017/08/17 13:00

    「錢」進中國投資 永豐儼然何壽川私人金庫
    慶富與蔡政府關係好？ 黨政人士斥離譜
    2017/08/11 06:00

    慶富與蔡政府關係好？ 黨政人士斥離譜
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播