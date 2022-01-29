行員收錢搞鬼「建地變農地」 土銀遭詐超貸千萬元

土地銀行一名蔡姓行員核貸搞鬼，害土銀超貸千萬元。（資料照）

2022/01/29 23:06

〔記者吳政峰／台北報導〕土地銀行一名蔡姓辦事員，2015年間收賄協助一間公司造假土地貸款資料，把周遭實價登錄較高的「甲種建築用地」竄改為「農牧用地」，以提高該公司「農牧用地」的鑑價價格，貸得2000萬元。該公司拿到錢後，只繳了9期的利息就不還款。土銀直到拍賣該筆土地，才驚知遭到詐騙超貸千萬元。蔡男被依洗錢罪判刑10月，日前再被判休職2年。

蔡男是土銀辦事員，負責貸款申請案的徵信調查業務。2015年間，一名許姓土地仲介找上他，請求協助替一間周轉不靈的公司貸款，該公司願意提供土地擔保，但因土地使用分區屬「農牧用地」，無法貸得較高的款項，故希望蔡男幫忙貸到2000萬元以上。

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該公司同意給仲介貸款金額6%及蔡男50萬元的報酬，蔡男明知該土地價值不可能貸款超過2000萬元，竟鬼迷心竅，協助製作不實申請資料，把附近實價登錄較高的「甲種建築用地」資料，利用word文件竄改為「農牧用地」，以證明該筆土地可賣到建地價錢。

蔡男再於授信審查紀錄表不實填載「訪價經過」，並於各式表單中虛偽登錄，鑑價該筆土地具有3147萬5000元的價值。審議小組誤信蔡男提供的報告，核貸2000萬元。該公司當日立刻領走現金，仲介與蔡男獲得報酬。

只繳了9期利息，公司就不再還款，土銀因而查封土地，準備拍賣。徵信人員為確保債權，重估土地價值，驚覺預估總價僅1381萬8000元，貸款成數最多7成、即967萬2000元，但當初竟超貸了1032萬8000元，疑有內鬼。

蔡男得知公司起疑，趕緊至廉政署自首，被依洗錢等罪判刑10月，緩刑5年。懲戒法院審酌他已繳回賄款及土銀所受的損失，日前判他休職2年，可上訴。

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