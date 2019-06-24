大學生想抵20萬債 傻當車手 3地檢起訴

2019-06-24

〔記者張瑞楨／台中報導〕年輕學子當車手自毀前途，代價慘痛，不可不慎！

觸犯加重詐欺罪與洗錢罪

在超商打工的王姓男大學，墮落當詐欺集團車手，想藉此抵銷20萬元債務，卻觸犯加重詐欺罪與洗錢罪，因犯案地點遍及苗栗、台南與嘉義，被害人也遍及全台，除先後被三地地檢署起訴，並有被害人提起民事訴訟，追討被騙款項，其中苗栗部分有8人受害，失金達90餘萬元，台中高分院依加重詐欺罪，判處徒刑3年4月。

判決書指出，就讀某科大的王男，去年3月在超商打工認識「小鄒」，他向對方借20萬元，卻被拉攏加入詐欺集團當車手，以及到超商拿被害人存摺、提款卡（俗稱收簿手）。

去年5月23日上午，王男在苗栗縣公館鄉搭詐欺集團共犯的汽車到嘉義，當晚於嘉義一處提款機旁被員警逮捕，另2名共犯逃逸，警方清查發現，犯案地點遍及苗栗、台南與嘉義。

王男被捕後坦承犯行，他被嘉義地檢署起訴，嘉義地院一審判刑1年9月，台南高分院二審改判1年6月。

而王男在苗栗的犯行，苗栗地院認為他無前科，並非詐欺集團主謀，又尚在大學就學，依3人以上共同犯詐欺取財罪（加重詐欺罪），判刑3年2月，王男認為量刑太重，但苗栗地檢署認為判太輕而上訴。

台中高分院認為，王男不但觸犯加重詐欺取財罪，可處1年至7年徒刑，也觸犯洗錢防制法的特殊洗錢罪，可處5月至5年徒刑，應從刑罰比較重的加重詐欺取財罪論刑，一審卻未探究洗錢罪，另外，王男年輕力盛、體無殘缺，卻淪為詐欺集團的「收簿手」及「車手」，侵害社會治安秩序與民眾財產，一審量刑太輕，撤銷改判3年4月。

另台南地檢署起訴部分，則由台南地院審理中，如各法院判決確定，可聲請合併執行刑期。

近年有愈來愈多大學生墮落當車手，僅極少數獲輕判或緩刑免入獄，這些大學生在刑事責任上，輕則依詐欺罪論刑，重則可能依組織犯罪防制條例，在本刑之外，還得「令入勞動場所，強制工作3年」，民事部分，縱使酬勞極少，也要負起所有賠償責任，半個月前，台中高分院有一判決，李姓大學生當車手盜領約24萬元，僅拿到酬勞6000元，他賠償被害人共28萬元，雙方和解後，法官才願意給他緩刑，讓他能繼續求學。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

情境照

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法