小女友幫口交 阿兵哥竟拍攝PO網被判2年

苗栗地方法院依犯對於未滿16歲之女子性交罪、散布少年為猥褻行為電子訊號罪，判李男2年徒刑。（記者彭健禮攝）

2022/01/29 17:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣李姓男子於擔任國軍志願役士兵期間，經網路結識國二少女「小花」（化名），2人進而交往，以「主人」、「小母貓」互稱：李男明知小花未滿16歲，竟藉2度開車出遊，要求小花幫他口交，再拍攝上傳臉書私密社團供成員觀賞。苗栗地方法院依犯對於未滿16歲之女子性交罪、散布少年為猥褻行為電子訊號罪，判李男2年徒刑。全案可上訴。

判決書指出，李男於2020年10月間擔任陸軍化生放核訓練中心志願役士兵期間，經由網路結識小花，2人發展為男女朋友， 並以「主人」、「小母貓」互稱。

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李男於當年11月15日，開車載小花前往北部遊玩，在台北市木柵動物園附近，要求小花幫他口交。隔一週後，李男開車載小花到嘉義遊玩，再要求小花替他口交；且還用手機拍下，上傳臉書私密社團供成員觀賞。

苗栗縣警察局婦幼警察隊於網路巡邏時，發現李男行徑，持拘票會同苗栗憲兵隊，於2020年12月10日到李男的服務單位，將他拘提到案，並扣得李男的手機。

法官認為，李男明知小花是就讀國中之少女，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，邀約出遊後，在車內與小花發生口交之性行為2次，還以手機拍攝上傳網路社群，影響小花身心健康及人格發展。

惟法官念及李男未使用有強暴、脅迫等方式，手段平和；另小花也求情表示希望能從輕量刑，法官審酌李男對客觀事實均坦承不諱，犯後態度尚屬良好，也無前科，依犯對於未滿16歲之女子性交罪2次，各處7個月，不得易科罰金；犯散布少年為猥褻行為電子訊號罪，處1年2個月。應執行有期徒刑2年。

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