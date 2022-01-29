為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小女友幫口交 阿兵哥竟拍攝PO網被判2年

    苗栗地方法院依犯對於未滿16歲之女子性交罪、散布少年為猥褻行為電子訊號罪，判李男2年徒刑。（記者彭健禮攝）

    苗栗地方法院依犯對於未滿16歲之女子性交罪、散布少年為猥褻行為電子訊號罪，判李男2年徒刑。（記者彭健禮攝）

    2022/01/29 17:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣李姓男子於擔任國軍志願役士兵期間，經網路結識國二少女「小花」（化名），2人進而交往，以「主人」、「小母貓」互稱：李男明知小花未滿16歲，竟藉2度開車出遊，要求小花幫他口交，再拍攝上傳臉書私密社團供成員觀賞。苗栗地方法院依犯對於未滿16歲之女子性交罪、散布少年為猥褻行為電子訊號罪，判李男2年徒刑。全案可上訴。

    判決書指出，李男於2020年10月間擔任陸軍化生放核訓練中心志願役士兵期間，經由網路結識小花，2人發展為男女朋友， 並以「主人」、「小母貓」互稱。

    李男於當年11月15日，開車載小花前往北部遊玩，在台北市木柵動物園附近，要求小花幫他口交。隔一週後，李男開車載小花到嘉義遊玩，再要求小花替他口交；且還用手機拍下，上傳臉書私密社團供成員觀賞。

    苗栗縣警察局婦幼警察隊於網路巡邏時，發現李男行徑，持拘票會同苗栗憲兵隊，於2020年12月10日到李男的服務單位，將他拘提到案，並扣得李男的手機。

    法官認為，李男明知小花是就讀國中之少女，判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，邀約出遊後，在車內與小花發生口交之性行為2次，還以手機拍攝上傳網路社群，影響小花身心健康及人格發展。

    惟法官念及李男未使用有強暴、脅迫等方式，手段平和；另小花也求情表示希望能從輕量刑，法官審酌李男對客觀事實均坦承不諱，犯後態度尚屬良好，也無前科，依犯對於未滿16歲之女子性交罪2次，各處7個月，不得易科罰金；犯散布少年為猥褻行為電子訊號罪，處1年2個月。應執行有期徒刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍人與少女嘿咻爽2次代價巨大！ 和解金高達110萬
    2021/10/06 21:46

    軍人與少女嘿咻爽2次代價巨大！ 和解金高達110萬
    最小才12歲！20歲渣男連搞3名小女友 2人懷孕產子
    2021/07/14 18:35

    最小才12歲！20歲渣男連搞3名小女友 2人懷孕產子

    永慶房屋線上尾牙1500項大獎嗨翻天
    啪啪15歲小女友被她老爸撞見 男連鞋都來不及穿就跑
    2021/06/01 20:39

    啪啪15歲小女友被她老爸撞見 男連鞋都來不及穿就跑
    主辦是雜交趴慣犯 派小女友「實習」
    2021/01/26 05:30

    主辦是雜交趴慣犯 派小女友「實習」
    國小廁所性侵翹家小女友 男30萬元和解獲緩刑
    2020/11/13 18:40

    國小廁所性侵翹家小女友 男30萬元和解獲緩刑
    渣男搞大14歲「小」女友肚子 挨告竟瞎掰：我曾問她「有沒有滿」？
    2018/07/30 16:36

    渣男搞大14歲「小」女友肚子 挨告竟瞎掰：我曾問她「有沒有滿」？
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播