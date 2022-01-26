海軍官校4名系主任違法兼職 3人記過、1人免議

懲戒法院判海軍官校三名系主任記過，一名免議。（記者吳政峰攝）

2022/01/26 16:43

〔記者吳政峰／台北報導〕海軍軍官學校前系主任龔榮源、李仁軍、鄭立國、陳新得在職時，未跟校方報備即跑到高雄科技大學及崑山科技大學兼課，違法兼職，被監察院彈劾移送懲戒法院，合議庭認定違失行為明確，判龔、李記過2次、陳記過1次，鄭因為超過追懲時效，判決免議。可上訴。

龔榮源擔任教職時，在高雄科技大學及電訊工程系兼課，但自2015年6月1日起至2018年5月31日止，擔任海軍官校一般學科部主任，及2018年6月1日起至2019年7月31日止，任該部資訊管理系系主任期間，已具有行政職身分，卻未經校方許可，繼續兼課至2019年7月31日。

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李仁軍原也在高雄科技大學電訊工程系兼課，但2015年8月1日起兼任海軍官校一般學科部電機工程系系主任後，未經校方許可即繼續兼課至2018年7月31日。

陳新得原在崑山科技大學電機工程系兼課，2018年8月1日起兼任海軍官校一般學科部電機工程系系主任主任後，未經學校許可繼續兼課至2020年7月31日止。

懲戒法院發現，龔榮源及李仁軍違法兼課的行為是在上班時內，情節較重，判記過2次；陳新得則是在上班時間外，且其每週兼課時數較少，判記過1次。

鄭立國2012年6月1日起至2018年5月31日止任海軍官校一般學科部資訊管理系系主任，雖然2013年8月1日起至2016年7月31日止，違法在高雄科技大學電訊工程及微電子工程系兼課，但距今超過5年，罹於追懲時效，懲戒法院因而判決免議。

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