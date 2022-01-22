海大所長在外兼職 懲戒法院判處申誡

懲戒法院判許男申誡。（資料照，記者吳政峰攝）

2022/01/22 12:52

〔記者吳政峰／台北報導〕國立海洋大學一名許姓前所長在職時，違法兼任一間上市公司的薪資報酬委員會委員，被移送教師評審委員會討論前，又試圖影響教評委員的決議，被監察院認定違失情節重大，函請懲戒法院審理。合議庭審酌相關違失後，日前判許男申誡，可上訴。

監院彈劾指出，許男當時為海大副教授兼任所長行政職，相當於簡任第12職等主管職務，卻接受一間上市公司聘用，兼職出任該公司的薪資報酬委員會委員，每次出席會議的車馬費為1萬元，共支領12次。

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兼任行政職的公立學校教員，若想在外兼職，並須向學校申請並核准，但許男未經海大核准，逕行兼任上市公司委員，涉有違失，被移送教評會討論。

所長為教評會的主任委員，許男雖然形式上迴避該案的討論及決議，卻於該次會議前，預先擬妥「所教評會決議草稿」文件1份，以電子郵件方式傳送給教評會各委員。

監察院發現，教評會最終所做成的處置決議「口頭提醒不得再犯」，與許男擬具的決議草稿內容相同，連8點理由也如出一轍。

監察院認為，許男為國立大學兼任行政職務的教師，未能遵守公務員服務法的規範，兼任民間公司薪資報酬委員會的委員職務，違反公務員服務法第14條第1項「禁止兼任他項業務」的規定；再於教評會召開會議、審議其違法兼職案前，預先擬妥一份「所教評會決議草稿」文件，以電子郵件方式傳送給教評會各委員，違失事證明確且情節重大，提起彈劾，送交懲戒法院審理。

懲戒法院審酌相關違失後，日前判許男申誡，可上訴。

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