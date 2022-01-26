涉詐領助理費1330萬 高市議長曾麗燕被起訴

高雄市議長曾麗燕（圖）涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今天偵查終結，依貪污罪將議長等13人起訴。（記者李惠洲攝）

2022/01/26 11:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨籍高雄市議長曾麗燕涉嫌詐領助理費，高雄地檢署今天偵查終結，依貪污罪將議長起訴，她與妹妹曾麗鴻被控長期負責辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，多次利用遴聘公費助理的機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資等方式，認定她涉詐領1330萬元理費，今將曾麗燕、其胞妹曾麗鴻及曹姓秘書依利用職務機會詐取財物罪起訴，其餘10名涉案助理、人頭助理均依偽造文書起訴。

曾麗燕和胞妹依、胞弟均以被告身分傳喚到案，應訊時均矢口否認涉案，當時裁定曾麗燕200萬元交保，胞妹曾麗鴻遭羈押禁見，胞弟曾華富10萬元交保，曾麗燕交保後透過議會發出聲明，對於「因個人關係，造成社會影響，深感歉意」，但強調自己從事民代問政與服務近15年期間，為爭取市民福祉及城市進步，全心付出，恪盡職守，絕無將公費納為私囊己用之故意，至盼藉由司法調查，釐清真相。

請繼續往下閱讀...

起訴理由被告曾麗燕明知「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，非議員薪資的一部分，也非對議員個人的實質補貼，被告卻明知胞妹、曹姓女子等人，為其人頭助理，或雖有實際聘用，但實際支付的薪資卻涉嫌向議會高報，再自行運用此一差額，被告曾麗鴻見檢調上門，涉嫌刪除手機內的對話紀錄，被檢方認定有滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，被告曾麗燕從二○一○年擔任縣市合併後第一屆高雄市議會議員，她的妹妹曾麗鴻長期負責辦理提領、保管及發放公費助理薪資事宜，多次利用遴聘公費助理的機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資等方式，向高雄市議會不實申請助理補助費，但曾女堅稱自己對助理費如何並不清楚，幾年來都是由妹妹代她處理助理的薪資。

起訴書指出，曾麗燕擔任高雄市議員多年，均由曹姓秘書及胞妹曾麗鴻負責保管助理存摺及助理薪資等事宜，經查曾麗燕申奈報公費助理時每人月薪4萬元，實際卻發給每位助理僅約為2萬5000元，差額轉付服務處租金、電話費等雜項。

檢方清查曾麗燕從政10年來領取的助理費約2510餘萬元，但有1330萬元並未用於助理費支出，今天偵結依違反貪污治罪條例的「利用職務機會詐取財物罪」起訴曾姊妹及曹姓秘書3人，部分「人頭助理」坦承犯行，態度良好，獲檢方宣告緩刑，議長曾麗燕等13名被告今遭起訴。（12:23更新）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法