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    1/25 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/01/25 22:45

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月25日）開獎的第111000021期今彩539，頭獎開出1注，由台中市大雅區大雅里中清東路193號1樓「金彩神彩券行」開出；第111000007期大樂透、第111000021期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000007期大樂透中獎號碼為「02、09、10、15、27、35，特別號：44」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得454萬6493元；參獎共63注中獎，每注可得4萬11元；肆獎共140注中獎，每注可得1萬1574元；伍獎共2924注中獎，每注可得2000元；陸獎共3264注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬2187注中獎，每注可得400元；普獎共4萬9809注中獎，每注可得400元。

    第111000007期49樂合彩中獎號碼為「02、09、10、15、27、35」，四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2522注中獎，每注可得1250元。

    第111000021期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、07、11、13、14、16、17、18、19、23」，頭獎摃龜；貳獎8注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1239注中獎，每注可得100元。

    第111000021期今彩539中獎號碼為「08、19、20、24、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共7828注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9345注中獎，每注可得50元。

    第111000021期39樂合彩中獎號碼為「08、19、20、24、37」，四合14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共330注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9749注中獎，每注可得1125元。

    第111000021期3星彩中獎號碼為「674」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000021期4星彩中獎號碼為「6398」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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