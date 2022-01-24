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    1/24 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2022/01/24 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月24日）開獎的第111000007期威力彩、第111000020期雙贏彩、第111000020期今彩539頭獎均摃龜。威力彩至本期已連續27摃，預估下期頭獎累積金額上看6.2億元

    第111000007期威力彩中獎號碼為「第一區：06、11、14、28、31、37，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共77注中獎，每注可得2萬元；伍獎共400注中獎，每注可得4000元；陸獎共3024注中獎，每注可得800元；柒獎共5074注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬7057注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬9215注中獎，每注可得100元；普獎共6萬1198注中獎，每注可得100元。

    第111000007期38樂合彩中獎號碼為「06、11、14、28、31、37」，五合共3注中獎，每注可得115萬；四合共23注中獎，每注可得6萬7500元；三合共111注中獎，每注可得5750元；二合共2408注中獎，每注可得750元。

    第111000020期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、07、13、14、15、17、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共126注中獎，每注可得500元；肆獎共1515注中獎，每注可得100元。

    第111000020期今彩539中獎號碼為「05、11、24、30、38」，頭獎摃龜；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共8338注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8933注中獎，每注可得50元。

    第111000020期39樂合彩中獎號碼為「05、11、24、30、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共285注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1289注中獎，每注可得1125元。

    第111000020期3星彩中獎號碼為「489」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000020期4星彩中獎號碼為「6790」，正彩共9注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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