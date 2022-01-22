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    1/22 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落新北、桃園

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/01/22 22:12

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月22日）開獎的第111000019期今彩539頭獎開出2注，由新北市三重區中央北路119號1樓「元盛彩券行」、桃園市中壢區龍安里龍東路294號1樓「鑫富豪彩券行」開出；第111000019期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000019期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、08、09、12、13、14、15、17、22」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共144注中獎，每注可得500元；肆獎共1658注中獎，每注可得100元。

    第111000019期今彩539中獎號碼為「06、27、29、32、38」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6303注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1276注中獎，每注可得50元。

    第111000019期39樂合彩中獎號碼為「06、27、29、32、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共226注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8998注中獎，每注可得1125元。

    第111000019期3星彩中獎號碼為「891」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000019期4星彩中獎號碼為「7050」，正彩共12注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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