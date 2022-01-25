為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢

    國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務。 （國道7隊提供）

    國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務。 （國道7隊提供）

    2022/01/25 13:36

    〔記者湯世名／彰化報導〕抓酒駕不手軟！因應農曆春節將屆，國道七隊將於連續假期不特定時間，針對國道3號和美、沙鹿與龍井交流道及國道6號全線每處交流道，採取區域聯防機制策略，進行「封閉式」封鎖交流道入口，對於可疑人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法行為，維護民眾生命財產安全。

    國道七隊統計，近幾年各月份酒駕件數，以每年12月至次年3月為高峰期，七隊去年持續加強防制酒駕勤務，全年度取締酒後駕車279件，酒駕肇事案件全年度降至2件且均為A3事故，顯現其防制成效。有鑑於各地酒後駕車肇事案件仍層出不窮，為落實警察機關維護民眾生命財產安全決心，七隊加強聯繫當地縣（市）警察局同步辦理取締酒後駕車勤務，希望透過區域聯防方式增強執法能量，展現政府「酒駕零容忍」決心。

    因應農曆春節9天連續假期將至，國道七隊將於連續假期前（中）不特定日，強化取締酒後駕車量能，並針對國道6號全線每處、國道3號和美及沙鹿、龍井等交流道出入口，採取區域聯防機制策略，將警力以「擴大」、「集中」於特定路段進行「封閉式」封鎖交流道入口，對於可疑人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法之行為，從而維護民眾生命財產安全。

    國道七隊大隊長李信義呼籲用路人，切勿酒後駕車，以指定駕駛、搭乘大眾交通運輸工具或代叫計程車等措施，養成喝酒不開車、開車不喝酒習慣；另藉由取締酒駕路檢勤務宣導酒駕罰則，包括酒駕罰則加重，累犯第2次罰12萬元，第3次按次加罰9萬元，就連同車乘客也將會受罰600元到3000元等，提醒用路人和乘客，千萬不要心存僥倖心態酒駕上路，安全才是回家唯一的道路。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號相關交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務以維護治安。 （國道7隊提供）

    國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號相關交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務以維護治安。 （國道7隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東警大執法 花防部二兵返鄉酒駕被逮
    2022/01/25 12:25

    東警大執法 花防部二兵返鄉酒駕被逮
    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」
    2022/01/25 10:25

    酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」

    福虎生豐好運到 壬寅年走春禮盒推薦
    女子吃薑母鴨後騎車滑手機被攔下 酒測超標
    2022/01/25 08:51

    女子吃薑母鴨後騎車滑手機被攔下 酒測超標
    還敢酒駕！ 10年內再犯面臨無期徒刑
    2022/01/25 05:30

    還敢酒駕！ 10年內再犯面臨無期徒刑

    塑崩褲新年限量色上市！抽萬元現金
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播