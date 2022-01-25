抓酒駕不手軟 國7隊農曆春節國3、國6交流道「封閉式」攔檢

國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務。 （國道7隊提供）

2022/01/25 13:36

〔記者湯世名／彰化報導〕抓酒駕不手軟！因應農曆春節將屆，國道七隊將於連續假期不特定時間，針對國道3號和美、沙鹿與龍井交流道及國道6號全線每處交流道，採取區域聯防機制策略，進行「封閉式」封鎖交流道入口，對於可疑人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法行為，維護民眾生命財產安全。

國道七隊統計，近幾年各月份酒駕件數，以每年12月至次年3月為高峰期，七隊去年持續加強防制酒駕勤務，全年度取締酒後駕車279件，酒駕肇事案件全年度降至2件且均為A3事故，顯現其防制成效。有鑑於各地酒後駕車肇事案件仍層出不窮，為落實警察機關維護民眾生命財產安全決心，七隊加強聯繫當地縣（市）警察局同步辦理取締酒後駕車勤務，希望透過區域聯防方式增強執法能量，展現政府「酒駕零容忍」決心。

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因應農曆春節9天連續假期將至，國道七隊將於連續假期前（中）不特定日，強化取締酒後駕車量能，並針對國道6號全線每處、國道3號和美及沙鹿、龍井等交流道出入口，採取區域聯防機制策略，將警力以「擴大」、「集中」於特定路段進行「封閉式」封鎖交流道入口，對於可疑人、車進行盤查，以全面打擊酒後駕車及其他不法之行為，從而維護民眾生命財產安全。

國道七隊大隊長李信義呼籲用路人，切勿酒後駕車，以指定駕駛、搭乘大眾交通運輸工具或代叫計程車等措施，養成喝酒不開車、開車不喝酒習慣；另藉由取締酒駕路檢勤務宣導酒駕罰則，包括酒駕罰則加重，累犯第2次罰12萬元，第3次按次加罰9萬元，就連同車乘客也將會受罰600元到3000元等，提醒用路人和乘客，千萬不要心存僥倖心態酒駕上路，安全才是回家唯一的道路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

國道7隊連日來於轄線國道3號及國道6號相關交流道，進行「封閉式」攔檢酒測勤務以維護治安。 （國道7隊提供）

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