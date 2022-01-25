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    還敢酒駕！ 10年內再犯面臨無期徒刑

    年關將近，全國各地紛紛展開酒駕大執法，預防酒駕事故。（資料照）

    年關將近，全國各地紛紛展開酒駕大執法，預防酒駕事故。（資料照）

    2022/01/25 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕立法院昨三讀通過刑法第一百八十五條之三修正案，將五年內再犯酒駕致人於死，得處無期徒刑的年限拉長至十年，並增訂得併科罰金。法界認同修法結果並表示，這是給首度酒駕致人於死的前科犯一個警惕，同時可起到教育作用。

    法界認同加重遏歪風

    現行刑法規定，酒駕五年內再犯，若致人死亡，可處無期徒刑或五年以上徒刑，若致人重傷，可處三年以上十年以下徒刑；昨三讀通過修正案，將五年期限拉長為十年，並增訂得併科罰金。

    司改會董事長林永頌律師表示，有鑑於國內酒駕致人於死的案件一再發生，立法院將五年年限拉長至十年的作法，司改會並沒有反對的理由，且酒駕致人於死不只造成死者無辜離世，更導致死者家屬突然面臨天人永隔、家庭破碎，因此，司改會可以接受修法結果。

    律師周武榮也指出，立法院修法將酒駕致人於死的年限拉長至十年，雖已超過緩刑五年的一般刑法準則，在法理上解釋不通，但從另外一個角度看，可把修法結果視為一種教育作用，讓首度犯下酒駕致人於死的被告知所警惕，避免十年內再犯，否則面臨的是無期徒刑重刑，還可能要繳納最高三○○萬元的罰金。

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