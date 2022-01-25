酒駕累犯 侯友宜建議「預防性羈押」

新北市長侯友宜表示，酒駕視同犯罪行為，建議明確的停止駕駛車輛一段時間，對於累犯實施預防性羈押。（記者何玉華攝）

2022/01/25 10:25

〔記者何玉華／新北報導〕立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」加重酒駕罰責，累犯公布姓名照片 乘客連坐最重罰1.5萬元，新北市長侯友宜認為，除了這些做法之外，執法面應再思考是否停止使用車輛一段時間，並因應民眾期待，針對累犯實施「預防性羈押」。

侯友宜今（25）天早上主持新北市道路交通安全督導會報，對於今年第一季的交通安全專案針對酒醉駕車，包括立法院剛通過修法，加重酒駕罰責，關切第一線執法單位的意見。

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新北市政府警察局交通大隊大隊長鄭永裕表示，這次修法處罰的罰度相對增加，但實務面來講，目前都是針對人的處罰，包括金錢、刑責的處罰，但對於車輛暫停使用，只是用酒精鎖；而酒精鎖一個要價6萬元以上，要求裝設一年時間，事實上配合度約只有1%，效用不大。建議未來朝向限制車輛使用的時段，讓其在一段時間內不得再駕駛汽機車的方式，比較符合酒駕防制的預期。

侯友宜表示，酒駕視同犯罪行為，零容忍；修法已經邁出一小步，但可以思考是否做得更好，從執法面思考，不只沒入車輛、處罰人以外，是否明確的停止駕駛車輛一段時間，否則光靠酒精鎖是沒有用的；另外，對於累犯是否實施預防性羈押，這是許多民眾的期待，也要多思考。

侯友宜最後也提醒警察局一定要做好執法同仁的防疫措施，決不樂見同仁因酒駕執法染疫。

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