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    首頁　>　社會

    「最愛寫書的檢察長」出版重量級新著 期許成為更保服務「準則」

    身兼更保董事長的高檢署檢察長邢泰釗，又出版新書。（更保提供）

    身兼更保董事長的高檢署檢察長邢泰釗，又出版新書。（更保提供）

    2022/01/24 12:12

    〔記者錢利忠／台北報導〕有司法界「最喜歡寫書、編書的檢察長」美名的高等檢察署檢察長邢泰釗，身兼更生保護會董事長，為助更生人復歸社會，今年又出版新書「更生保護工作指引」，希望能成為更保同仁提供服務的「準則」，樹立更保的精神及價值觀。邢泰釗表示，這本「工作指引」將發行電子版給大眾瀏覽，讓民眾更瞭解更生人的特質及困境，多給他們機會，讓他們能貢獻一己之力。

    更保依循法務部指導，為使服務更加專業化，使更生人生活安定、及早復歸社會，今年將出版「更生保護工作指引」，此著作不但提升更保業務的深度及廣度，也成為更保同仁在執行業務時的教戰守則。「工作指引」內容兼具理論與實務層面，尤其透過各種案例說明，將需求評估具體化後，再提出輔導措施。

    邢泰釗表示，這本「工作指引」是更保邁向專業化的指標，內容分為8大單元，除介紹團隊組織與理念、更保內涵、服務態度及原則外，也將「更生保護倫理守則」明確規範，讓工作夥伴有所依循。對更生人和社會而言，能創造雙贏的局面，希望更多人一起來投入更生保護工作，共同來幫助他們。

    書中介紹許多案例，其中更生人「凱倫」感謝在復歸社會時，得到社會的協助與力量，讓自己開啟不一樣的人生，並分享自己的人生經歷，人生的路無限的寬廣，重要是走對的路，凱倫希望透過自己的微薄力量，為社會盡一份心力。

    各項業務包括安置、技訓、就業、就學、就醫、急難救助等及核心方案，另外，針對圓夢創業貸款、認輔方案、家庭支持服務方案及毒品更生人社區處遇模式之內涵及流程等，也有深入說明，希望大眾共襄盛舉，一起來關懷幫助更生人。

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