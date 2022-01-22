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    竹山消訓中心擴建 AIT將助台精進核生化救災能力

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，並舉辦南投、雲林消防車汰舊換新，一共汰換20輛消防車，新車陣仗超大。（記者劉濱銓攝）

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，並舉辦南投、雲林消防車汰舊換新，一共汰換20輛消防車，新車陣仗超大。（記者劉濱銓攝）

    2022/01/22 18:35

    〔記者劉濱銓／南投報導〕世界第3大、亞洲最大，位在南投竹山鎮的消防署訓練中心，今舉辦訓練中心二期計畫訓練場擴建動土。內政部次長陳宗彥、南投副縣長陳正昇、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧均到場。現場也舉辦南投、雲林消防車交車典禮，2縣共汰換20輛消防車，新車一字排開，陣仗超大，就連AIT（美國在台協會）顧問也到場參訪，未來將作為與美國合作消防訓練窗口，協助台灣精進化學、核災方面的救災能力。

    陳宗彥參與動土時表示，消防署訓練中心二期計畫自2015年啟動，包含今動土的訓練場，工程總經費達16.1億餘元，此次二期模擬訓練場工程，除增建消防戰技訓練館、仿土石流災害搶救訓練場外，更與環保署化學局合作，建置資材調度中心及化學災害訓練設施，預計2025年10月底完工，可提升訓練場區的訓練功能。

    今也由中央補助汰換南投縣17輛消防車、雲林縣3輛消防車，包含雲梯車、水庫車、水箱車、化學消防車等，盼在新的車輛加入後，提升各縣市消防能力，保障國人安全。

    消防署表示，今於消訓中心也有AIT顧問參訪，除將在9月參與國家防災日的地震救災演練，未來也將成為台美合作消防訓練的窗口，精進消防技術，以及化學、核災方面救災能力。

    陳正昇表示，南投縣政府雖然財政能力有限，但也逐年汰換消防衣與消防車，如今獲中央補助汰換逾20年的消防車輛，提供17輛總價超過1.6億元的各式消防車，對南投消防救災將是一大利器。

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，內政部次長陳宗彥（中）、南投副縣長陳正昇（左二）、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（右一）均到場參加。（記者劉濱銓攝）

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，內政部次長陳宗彥（中）、南投副縣長陳正昇（左二）、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（右一）均到場參加。（記者劉濱銓攝）

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，就連AIT顧問（左、右）也到場參訪。（記者劉濱銓攝）

    竹山消防訓練中心二期訓練場擴建動土，就連AIT顧問（左、右）也到場參訪。（記者劉濱銓攝）

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