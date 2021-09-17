蔡總統視察消防訓練中心 內政部：將提供完善環境

總統蔡英文今天上午在內政部長徐國勇陪同下，赴南投視察消防署訓練中心和特種搜救隊。（內政部提供）

2021/09/17 12:48

〔記者吳書緯／台北報導〕總統蔡英文今天上午在內政部長徐國勇陪同下，赴南投視察消防署訓練中心和特種搜救隊；蔡總統指出，除對增補消防人力給予最大支持，並要求消防署完善消防員心理諮商機制，且強調政府會持續加強保障消防人員的福利，充實各項防救災裝備，一定會做消防夥伴最堅強的後盾。

內政部今天中午發布新聞稿；徐國勇表示，消防署訓練中心為因應新興複合型災害，必須與時俱進，提供最完善的訓練環境，目前正積極推動「充實建置第二期中程計畫」，總經費約為11.6億餘元，包括消防戰技館、多功能消防分隊、綜合演練戶外教室及仿土石流訓練場與搜救犬訓練場等5項工程，將能更有效提供各類防救災訓練課程需求，有助災防訓練的專業化與國際化。

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內政部表示，消防署訓練中心是世界第三大、亞洲最大的訓練中心，除辦理警大、警專、消防特考班等準消防人員養成訓練，及現行消防、義消人員、民間救難團體的專業消防訓練外，還辦理包括大型民間企業，如台積電、台塑、鴻海等公司人員的防救災訓練。

此外，內政部提到，消防署訓練中心積極配合國家政策，強化國際間防救災技術交流、與各國簽訂合作備忘錄等，提升台灣的國際地位與形象。

內政部消防署指出，將秉持「離災優於防災、防災重於救災」原則，持續充實訓練中心訓練能量與品質，並利用多元管道導入防救災知能，積極宣導各項災害防救知識與教育，建立全民防災的觀念，強化自主防災、減災能力，守護國人安全。

總統蔡英文今天上午在內政部長徐國勇陪同下，赴南投視察消防署訓練中心和特種搜救隊。（內政部提供）

蔡總統指出，除對增補消防人力給予最大支持，並要求消防署完善消防員心理諮商機制，且強調政府會持續加強保障消防人員的福利，充實各項防救災裝備，會做消防夥伴最堅強的後盾。（內政部提供）

蔡總統指出，除對增補消防人力給予最大支持，並要求消防署完善消防員心理諮商機制，且強調政府會持續加強保障消防人員的福利，充實各項防救災裝備，會做消防夥伴最堅強的後盾。（內政部提供）

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