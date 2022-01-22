浩鼎案蒞庭不佳遭評「未達良好」 檢察官提告勝訴

士林地檢署檢察官林在培，2018年因「浩鼎案」蒞庭表現不佳，2019年1月被「士檢檢察官職務評定審議會」評定為「未達良好」。（資料照）

2022/01/22 13:00

〔記者張文川／台北報導〕士林地檢署檢察官林在培，2018年因「浩鼎案」蒞庭表現不佳，2019年1月被「士檢檢察官職務評定審議會」評定為「未達良好」，並經法務部核定、銓敘部審定在案，他不服，打行政訴訟要求撤銷處分；台北高等行政法院昨宣判認為，士檢原處分對於事實認定錯誤、或有不完全資訊的違法，難謂適法，判林在培勝訴，撤銷原處分。可上訴。

林在培主張，他並未「怠於執行職務」，若只因論告書未送進法院，就職務評定「未達良好」，違反比例原則，試擬論告書的職務既已分配給檢察事務官，則送閱論告書給法院就不是他的職務義務，責任在於未提出試擬論告書的檢察事務官，並非他怠於執行職務。

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林在培認為原處分罔顧事證，將應歸責於檢察事務官的事由，錯誤歸責於他，事實認定錯誤。而浩鼎案最終無罪定讞的關鍵，在於起訴品質不佳，欠缺足夠證據，判決後是檢察體系開會共同決議不上訴，與他是否提出論告書沒有關係。

被告士林地檢署答辯，依據檢察官職務評定辦法，年終職務評定的依據是平時考評紀錄，按學識能力、品德操守、敬業精神、辦案品質等逐項考評，評定工作有高度「屬人性」，應尊重各人判斷，除非有對事實認定有誤、未遵守一般公認價值判斷標準、牽涉與事件無關的考慮、違反平等原則等情況。

北高行法院指出，士檢對林在培2018年度的職務評定，應以平時考評紀錄及全面評核結果為依據，但林同年5月至8月的平時考核，並非由他當時的直屬主任檢察官評核，而是由8月底剛到任的主任評核，因此認定此期間的評核，是出於錯誤事實認定、或不完全資訊，所作成的瑕疵評核，為有違法瑕疵的判斷，林在培請求撤銷復審決定和原處分，為有理由，因此判決林勝訴。

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