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    獨家》銀行副總裁床戰多女引爆法律戰 元配竟要倒賠小三10萬元

    某銀行前副總裁小三反控元配將私領域事件散布於眾，於新北地院提告求償161萬元；最後元配、小三各被判賠償對方40萬、30萬元，等於被出軌的元配反倒要賠小三10萬元。（情境照；本報合成）

    某銀行前副總裁小三反控元配將私領域事件散布於眾，於新北地院提告求償161萬元；最後元配、小三各被判賠償對方40萬、30萬元，等於被出軌的元配反倒要賠小三10萬元。（情境照；本報合成）

    2022/01/21 18:24

    〔記者錢利忠／台北報導〕有「銀行界劉德華」稱號的外商銀行前副總裁，遭許姓妻子指控劈腿小三、小四，還收藏與多名女子的性愛影片，容量達15.8GB；許女向台北地院提告，對丈夫及小三、小四求償1500萬元；小三則反控許女向媒體爆料，將私領域事件散布於眾，於新北地院提告求償161萬元；最後許女、小三各被判賠償對方40萬、30萬元，等於被出軌的許女反倒要賠小三10萬元，引發議論。

    2019年7月，許女察覺丈夫疑似出軌，卻苦無沒有鐵證，直到2020年4月，許女因武漢肺炎疫情爆發後，想上網報稅及預購口罩，她打開丈夫的電腦竟發現，桌面存有丈夫與多名女子偷歡的性愛影片資料夾，且還以女性的名字命名分類，包含她自己的名字也在其中，最早拍攝時間則是2009年，容量多達15.8GB。

    許女看到不雅影片後不敢置信，她擔心私密影片被外流，也擔心恐有其他女子受害，除了向丈夫及小三、小四提告求償之外，還分別向「蘋果新聞網」、「鏡週刊」爆料，提供她與曾姓閨密一同前去小三任職的銀行，向小三討說法時，小三在洽談室內低頭、戴口罩的1張照片，後來媒體即刊出許女所提供的小三照片。

    事後雙方對簿公堂，許女於北院提告，對丈夫、小三及小四連帶求償1500萬元；小三不滿許女帶曾姓閨密到其工作地點踢館，並向媒體爆料涉及其私人情感的私事，以及外流其私人照片，也向新北地院提告，以許女所為造成她損失半年薪資收入81萬元，另請求精神慰撫金80萬元，合計向許女求償161萬元。

    針對許女求償的部分，北院勘查許女所提出的丈夫外遇出軌的性愛影片後，認為丈夫分別與小三發生42次性行為、與小四發生2次性行為，考量小四不知男方已婚，判小四免賠，男方及小三則應分別賠償許女100萬元及30萬元。不過許女提出上千萬元民事求償，她因而另需根據求償金額的比例，繳交民事裁判費15萬元。

    而小三反向許女求償的部分，新北地院則認為，許女帶閨密前往小三工作場所談判，提及「妳需不需要任何解釋？你們都已經在一起多久了，妳老公不知道你們去唸EMBA嗎？唸到出國、上床...」等言論，之後許女另提供與小三談判時的照片及內容給媒體，以大眾傳播的方式公開揭露小三的私人事務，審酌糾紛起因等一切情狀後，判許女向媒體爆料的部分應賠償小三40萬元、許女與閨密前往談判時所衍生的糾紛，這部分2女則應連帶賠償3萬元。據了解，許女不服自己的配偶權遭侵犯，反被新北院判應賠償小三，已提起上訴。

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