久無性事竟吃避孕藥 夫扮柯南揭妻外遇情

吳男的妻子與丈夫有一段時間無性事，吳妻竟吃避孕藥，丈夫起疑跟蹤，才掀開妻子外遇情內幕。避孕藥示意圖。（記者王俊忠攝）

2022/01/17 23:12

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓人夫發現妻子從2021年1月底起在餐廳工作後，常拖到隔天凌晨才回家，後來回家時間愈來愈晚，妻子又拒絕吐露去向，因夫妻間有一段時間沒有性事，丈夫在2月中旬看見妻子吃避孕藥，心中起疑，後來扮起「柯南」尾隨妻子下班行蹤，目睹妻子到其前莊姓男同事住處通宵獨處，掀開妻子的婚外情內幕。

吳男表示，與妻子結婚後育有2子，妻子從2021年1月28日起晚間在工作的餐廳下班後，沒有直接回家，常拖到凌晨才回家。他曾問妻子下班後去那裡了？怎這麼晚才回家？妻子都拒絕說明。

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吳妻也未因丈夫關切有所收斂，反而變本加厲，不但拖延回家的情況愈來愈常見，時間更是拖到凌晨4、5點才回家。後來，吳妻忽然拒絕與丈夫行房，兩人有一段時間沒有性事，吳男說在同年2月中旬發現妻子在吃避孕藥，心中疑雲頓起、追問妻子，妻子支吾其詞、無法答覆。

之後，吳男在妻子於晚間10點半下班後跟蹤，發現妻子騎機車到其前同事莊男的租住處，妻子與莊男先一起外出用餐，之後再回到莊住處、一起進屋，直到隔天凌晨3點多，吳妻才出門、騎機車回家。

同年4月2日晚間，吳男再跟蹤妻子下班去向，看到妻子同樣進到莊男的住處，一直到隔天凌晨5點，吳妻才出門騎機車回家；2021年4月底，莊男搬家，吳妻仍每天到莊男住處半同居，後來，吳妻警覺婚外情可能敗露，每天凌晨回家都把機車停在家門監視器拍不到的遠處，再走路回家。

對此，吳妻與莊男都不否認有婚外情事實。台南地院法官以吳妻與莊男的婚外情侵害吳男的配偶權，考量雙方經濟等條件、判莊男須賠9萬元給吳男。

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