「在這麼小的空間也能做」人夫外遇車震還家暴 判賠50萬

已婚的鄭姓男子與黃姓女同事偷情，鄭妻莊女發現鄭男車上有多張摩鐵發票，偷偷在車上放置錄音筆，錄到2人在車上搞車震「在這麼小的空間也能做，我第一次在車子裡面做」等語。（資料照，法新社）

2022/01/17 13:13

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的鄭姓男子與黃姓女同事偷情，鄭妻莊女發現鄭男車上有多張摩鐵發票，偷偷在車上放置錄音筆，錄到2人在車上搞車震：「在這麼小的空間也能做，我第一次在車子裡面做」等語，加上鄭男多次家暴，莊女提訴求償，新北地院審理後判定2人偷情發生性行為，侵害配偶權，判賠30萬元，鄭男家暴另需賠償20萬元。

莊女提訴指出，2019年間，她因發現鄭男車內有多張摩鐵異常發票，質問後，鄭男藉口稱發票是別人的，她並不相信，因此在車內放置錄音筆，錄到鄭男與黃女搞車震：「在這麼小的空間也能做，我第一次在車子裡面做」等語，因此提訴向鄭、黃求償100萬元，另外以鄭男多次家暴，亦向鄭男求償50萬元。

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對此，鄭、黃2人否認偷情，辯稱鄭男擔心自己在車內的談話，如與家人間的密語、公司業務機密等遭有心人士利用外洩，特意與黃女計畫假裝情侶，故意有一些極度親密的對話與聲音，以探求是何人放置錄音筆，實際上2人並沒有親密舉止，鄭男亦否認多次家暴，他並強調2人有簽離婚協議書，已拋棄侵害配偶權的損害賠償請求權，莊女不得再求償。

法官依錄音判定2人確實有發生性行為，至於鄭男所辯與黃女假裝親密則屬卸責之詞，且鄭、莊2人並未依離婚協議書前往戶政事務所辦理離婚登記，雙方的離婚訴訟目前仍在法院進行中，離婚協議未生效，判鄭、黃賠償30萬元，另外由於鄭男多次家暴，另需賠償20萬元，可上訴。

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