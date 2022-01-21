曾找小弟教訓王燕軍 四海幫海耀堂前堂主林鴻台中落網

四海幫海耀堂前堂主林鴻，在台中市被警方逮捕。 （記者歐素美翻攝）

2022/01/21 17:44

〔記者歐素美／台中報導〕四海幫海耀堂前堂主林鴻曾涉及教唆手下持鋁棒攻擊前總統李登輝辦公室主任王燕軍，2011年因持有槍械，並涉及傷害、強制罪，遭警方查獲移送，多年纏訟卻未出庭及入監執行，遭法院發布通緝，台中市豐原警分局發現他經常往來台北及台中，今天凌晨1點多在其北屯區住處將他逮捕，解送歸案。

林鴻（55歲）綽號「耀鴻」、「小戎祥」，為四海幫海耀堂前堂主，因體格及容貌神似已故藝人戎祥，而有「小戎祥」稱號，2015年5月，前總統李登輝辦公室主任王燕軍在住家地下停車場遭3名歹徒持鋁棒攻擊，致頭部、手部掛彩就醫。

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當時3名嫌犯落網後供稱，因堂主林鴻不滿王燕軍與陳敏薰高調談情又劈腿，才派人教訓他。

林鴻因於2011年涉及槍砲、傷害、強制罪等遭警方拘捕，遲未到案或執行，在2018年與2020年分別被新北地檢與台灣高等法院發布傷害、槍砲等2條通緝，豐原分局過濾林嫌的黨羽資料，透過科技偵查及大數據分析展開查緝，獲知林嫌經常往來台北及台中，同時未躲避警方查緝，林嫌的通訊及交通與居住均非以本人實名登記，平日也鮮少外出，外出均有隨身小弟代駕等。

因林嫌具有幫派背景，警方研判林嫌再犯率高，經4個月跟蒐，見時機成熟，今天凌晨1點多在台中市北屯區，於林嫌下車之際上前將他逮捕，並擴大偵辦釐清案情後解送歸案。

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