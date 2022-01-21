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    聽障男獨攀雪山失聯15天今尋獲遺體 山區飄雪暫無法運下山

    台中市消防局人員上山搜尋失聯的錢男。（記者歐素美翻攝）

    台中市消防局人員上山搜尋失聯的錢男。（記者歐素美翻攝）

    2022/01/21 12:09

    〔記者歐素美／台中報導〕54歲錢姓男子患有聽障，去年12月31日從大雪山森林遊樂區進入，獨攀雪山西稜線、聖稜線，原訂1月15日下山，不料，7日在完美谷營地向家人報平安後即失聯，家屬19日向台中市消防局報案協尋，消防人員昨搭乘直升機抵達完美谷營地展開搜索，今天上午8點45分在完美谷營地步道下方約20公尺處發現錢男遺體，礙於山區下雪搬運不易，搜救人員將先行下撤，待天氣好轉再前往將錢男大體運送下山。

    台中市消防局第二大隊長余易祐表示，家住新北市的錢男，於去年12月31日至1月7日登爬雪山西稜線，並計畫接著於今年1月10日至1月15日雪山聖稜線Y型，但其女兒報案指稱，錢男最後一次於LINE所留資訊為1月6日在大劍山腳下營地過夜，並於1月7日傳送一張相片後即未再有其他資訊，失去聯繫，家人傳送訊息也皆未收到回應，因此於19日向台中市消防局求助。

    消防局隨即成立前進指揮所，綜合家屬報案資料及FACEBOOK社群資料，研判事故熱區為大劍山至雪山間步道兩側區域，因此昨派第一梯次梨山分隊4名人員，在福壽山停機坪搭機前往完美谷營地，轉往大劍山搜尋，現場人員在搜尋過程中發現座標（WGS84座標N24-24-06.37、E121-12-19.2）有紮營痕跡，在現場擴大搜尋未果後，於當日返回完美谷營地紮營夜宿。

    今天上午，搜救人員再往翠池方向沿途搜尋，8時50分回報於完美谷營地近2.4K處發現疑似錢男背包等裝備，並於下方約20公尺處發現錢男大體。

    余易祐表示，因目前雪山下雪不利搬運，搜救隊員已先行撤退，將等天氣好轉，再前往將錢男大體運送下山。

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