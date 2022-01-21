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    毒團拒捕開槍！ 雲警查獲市價近2000萬毒品與MP9衝鋒槍

    雲林警方偵破販毒集團起出罕見英國制MP9衝鋒槍。（記者黃淑莉攝）

    雲林警方偵破販毒集團起出罕見英國制MP9衝鋒槍。（記者黃淑莉攝）

    2022/01/21 11:40

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警方查獲29歲楊姓主嫌為首的販毒集團，當場查扣海洛因磚、安非他命等毒品，市價約2000萬元，另還查獲制式英國製MP9衝鋒槍，據指出，該槍一支市價就要上百萬元，全案移送雲林地檢署偵辦，楊姓主嫌等3人收押禁見。

    雲林縣警察局刑警大隊長曾順光表示，去年底接獲線報，指以楊姓為首的販毒集團疑在中、南部販毒，擔心黑吃黑擁有火力強大槍枝防身，且為躱避警察查緝經常轉移藏匿據點及更換交通工具。

    曾順光指出，經過數月跟監埋伏，雲林警方出動30多名警力，會同屏東縣警察局，兵分多路在18、19日分別前往屏東東港、雲林斗六緝捕。

    據指出，霹靂小組成員在東港民宅楊嫌藏匿民宅攻堅時，楊嫌一度拒捕並以隨身攜帶的手槍從樓上朝下開2槍，員警以優勢警力，在未開槍情況順利將楊嫌制伏。

    警方在東港、斗六等地，查獲雙獅地球牌純海洛因磚1塊半、分裝好的海洛因及安非他命，販毒所得85萬元現金，另還起出衝鋒槍、制式手槍、改造手槍共計4把，90子彈267顆，其中毒品市價近2000萬元，全案訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪嫌，移送法辦，並擴大追查。

    雲林縣長張麗善得知警方在春節前查獲大批毒品、槍械，今天早上到縣警局慰勉，張麗善說，警方這次查獲毒品數量流入市面足以危害數萬人，在春節連假前及時查獲，對民眾生命財產有很大保障。

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    雲林警方攻堅制伏楊姓主嫌。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林警方攻堅制伏楊姓主嫌。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林縣警察局破獲販毒集團，查獲大批毒品及多支搶枝、200多顆子彈。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林縣警察局破獲販毒集團，查獲大批毒品及多支搶枝、200多顆子彈。（記者黃淑莉翻攝）

    雲林警方查獲純度百分百的海洛因磚。（記者黃淑莉攝）

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