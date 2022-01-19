立委收賄案》蘇震清自訴書記官製作不實筆錄 聲請傳喚聲紋實驗室作證

蘇震清的律師聲請傳喚刑事局鑑定人員、民間的聲紋實驗室人員，並實地勘驗偵查庭，以支持其主張的筆錄不具證據能力。（資料照）

2022/01/19 16:42

〔記者張文川／台北報導〕立委蘇震清被控向太平洋流通公司前負責人李恆隆索賄2580萬元，蘇認為台北地檢署在偵訊李恆隆時的錄音充斥雜音且不連續，提自訴控告檢察官、書記官涉筆錄製作不實，台北地院先前判決自訴不受理，蘇上訴，高院將書記官的部分撤銷，發回更審；北院更審今開庭，蘇的律師聲請傳喚刑事局鑑定人員、民間的聲紋實驗室人員，並實地勘驗偵查庭，以支持其主張的筆錄不具證據能力。

蘇震清自訴主張，立委收賄案承辦檢察官、書記官，於2020年8月10日偵訊李恆隆，李恆隆自白的錄音證據充斥雜音，完全無法聽清楚，同月24日提訊李恆隆時，實際錄音內容也與檢方製作的譯文未完全相符，也非連續錄音，疑變造刑事證據，他認為自白內容造假，控告檢察官、書記官。

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蘇震清的律師許惠峰聲請傳喚瓦器聲紋實驗室人員、刑事警察局鑑識人員，以證明李恆隆在偵查時自白蘇震清收賄的偵查筆錄，是經過檢察官、書記官的刻意變造，因為北檢第一偵查庭的2套錄音、錄影設備同時壞掉5小時，違反錄音、錄影應連續且忠實記錄的規定，2套設備竟會同時壞掉，這是科學問題，必須還原偵訊過程才能釐清事實，因此也聲請勘驗偵查庭現場。

蘇震清控告偵查檢察官、書記官涉公務員登載不實、湮滅刑事證據2罪，北院一審認為蘇指控的犯罪事實，罪名應包括濫權追訴罪，此屬國家法益範圍，並非個人法益，蘇震清並非直接被害人，依法不能提出自訴，因此判決自訴不受理。

蘇不服提出上訴，高院審理後，駁回對檢察官自訴的上訴（可上訴），而趙姓書記官不會是濫權追訴罪的犯罪主體，蘇也未指控書記官濫權追訴，因此依法可對書記官提起自訴，將此部分撤銷發回北院更審。

北院更審今開庭進行準備程序，趙姓書記官的委任律師對於蘇提出的傳喚與勘驗聲請，表示聲紋實驗室人員未親見親聞筆錄製作過程，證詞只能視為傳聞證據，而刑事局的鑑識意見已呈現於鑑定報告，皆沒有傳喚必要；偵查庭於此案發生故障後，北檢為避免再次發生，已經更新錄音錄影設備，已非當初情況，實地勘驗沒有實益，不須勘驗。

受命法官許凱傑表示，將由合議庭評議決定是否准許傳喚與勘驗，擇日再開庭。前年七月底爆發的立委集體收賄案，立委蘇震清、張超明、廖國棟、前立委徐永明被控期約或收受李恆隆賄賂，對於SOGO經營權的相關修法施壓經濟部官員，立委趙正宇另被訴財產來源不明、逃漏稅罪，現由台北地院審理中，預計今年上半年審結宣判。

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