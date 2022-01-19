為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「小乖」不乖！掙脫主人懷抱迷途 暖男助毛孩返家

    警方20分鐘內就讓「小乖」重回飼主懷抱。（警方提供）

    警方20分鐘內就讓「小乖」重回飼主懷抱。（警方提供）

    2022/01/19 09:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻紅貴賓「小乖」上週五掙脫主人懷抱亂竄迷途，本身也是愛狗人士的王姓市民在加油站發現，唯恐牠凍壞，立刻到寵物店幫忙買了一件衣服禦寒，還請朋友在臉書相關社團PO文協尋，再帶到警所求助，而員警替寵物找主人的經驗豐富，20分鐘內就讓「小乖」重回飼主懷抱，飼主頻頻感謝。

    王男當晚9時許到北區精武路與三民路口的加油站加油，卻看到一隻紅貴賓狗躲在角落凍得瑟瑟發抖，且因附近車流量大，牠害怕地到處亂竄，王男費了一番功夫才讓牠卸下防備心，並立刻前往寵物店幫忙買了一件衣服禦寒，感受到王男的善意，牠這才願意投入王男的懷抱，一起前往第二分局育才所求助。

    期間王男還請朋友幫忙在臉書「台中寵物走失專區」PO文協尋，幸好不久後主人就看到訊息上網留言，加上員警替寵物找主人的經驗豐富，立即聯繫上飼主朱小姐，約莫20分鐘後即匆匆趕到，她說當晚帶「小乖」到住家附近電信行辦事情，想說抱在手上即可，沒想到8歲的小乖活蹦亂跳，一轉眼就掙脫懷抱跑走，讓她急得滿街找狗。

    朱女並說，王男發現小乖的加油站距離電信行還蠻遠的，步行約需20分鐘，無法想象小乖是如何走到加油站的，員警提醒她外出都應該幫寵物繫上牽繩，或是寵物專用提袋，避免遺憾發生。

    分局長陳家銘表示，每個毛小孩都是家中的一份子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。

    王男抱著「小乖」到警所求助。（警方提供）

    王男抱著「小乖」到警所求助。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    埃及街頭出現「神秘貓窩」 環保巧思讓浪浪好過冬
    2022/01/17 21:27

    埃及街頭出現「神秘貓窩」 環保巧思讓浪浪好過冬
    鳥界伴唱機是你！聰明鸚鵡超會唱歌 還當家人的合音小天使
    2022/01/16 17:00

    鳥界伴唱機是你！聰明鸚鵡超會唱歌 還當家人的合音小天使

    流感季當心難纏又致命的肺炎鏈球菌
    網購金魚送來「結成冰塊」 解凍只剩1隻存活…
    2022/01/15 23:14

    網購金魚送來「結成冰塊」 解凍只剩1隻存活…
    農委會春節後成立「寵物管理科」 年編1.3億、建黑灰白名單
    2022/01/15 14:26

    農委會春節後成立「寵物管理科」 年編1.3億、建黑灰白名單

    2021年最紅廠商被罵爆！緊急PO文滅火
    因為貪吃出糗啦！ 白柴跳上餐桌椅後 才想起自己有懼高症
    2022/01/13 19:00

    因為貪吃出糗啦！ 白柴跳上餐桌椅後 才想起自己有懼高症
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播