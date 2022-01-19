「小乖」不乖！掙脫主人懷抱迷途 暖男助毛孩返家

警方20分鐘內就讓「小乖」重回飼主懷抱。（警方提供）

2022/01/19 09:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻紅貴賓「小乖」上週五掙脫主人懷抱亂竄迷途，本身也是愛狗人士的王姓市民在加油站發現，唯恐牠凍壞，立刻到寵物店幫忙買了一件衣服禦寒，還請朋友在臉書相關社團PO文協尋，再帶到警所求助，而員警替寵物找主人的經驗豐富，20分鐘內就讓「小乖」重回飼主懷抱，飼主頻頻感謝。

王男當晚9時許到北區精武路與三民路口的加油站加油，卻看到一隻紅貴賓狗躲在角落凍得瑟瑟發抖，且因附近車流量大，牠害怕地到處亂竄，王男費了一番功夫才讓牠卸下防備心，並立刻前往寵物店幫忙買了一件衣服禦寒，感受到王男的善意，牠這才願意投入王男的懷抱，一起前往第二分局育才所求助。

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期間王男還請朋友幫忙在臉書「台中寵物走失專區」PO文協尋，幸好不久後主人就看到訊息上網留言，加上員警替寵物找主人的經驗豐富，立即聯繫上飼主朱小姐，約莫20分鐘後即匆匆趕到，她說當晚帶「小乖」到住家附近電信行辦事情，想說抱在手上即可，沒想到8歲的小乖活蹦亂跳，一轉眼就掙脫懷抱跑走，讓她急得滿街找狗。

朱女並說，王男發現小乖的加油站距離電信行還蠻遠的，步行約需20分鐘，無法想象小乖是如何走到加油站的，員警提醒她外出都應該幫寵物繫上牽繩，或是寵物專用提袋，避免遺憾發生。

分局長陳家銘表示，每個毛小孩都是家中的一份子，為避免寵物走失，請落實寵物晶片登記，並填具、更新正確的聯繫資料，或攜帶可辨識的配件，讓寵物不慎走失時，可以快速通知飼主，而外出時也應繫上牽繩，做好安全措施，並多注意寵物動向，以防發生意外。

王男抱著「小乖」到警所求助。（警方提供）

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