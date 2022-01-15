農委會春節後成立「寵物管理科」 年編1.3億、建黑灰白名單

農委會主委陳吉仲表示寵物管理科設置已獲政院同意。（資料照）

2022/01/15 14:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕寵物已是不少人不可或缺的「家人」，農委會主委陳吉仲今（15）表示，農委會規劃成立的「寵物管理科」已獲政院同意成立，未來寵物管理科將管理寵物的出生到死亡，每年會編列1.3億元的預算，預計該科最快農曆年後就會成立。

依農委會統計，我國家戶數有7百萬戶，其中有2百多萬戶飼養寵物，也就是說台灣3戶家庭中，就有1戶養寵物，家犬、家貓的數量逼近230萬隻，陳吉仲表示，國內寵物產業年產值已達5百億元，為了因應需求成立寵物管理科，該單位將是台灣史上首個寵物專責單位。

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依相關統計進一步分析，我國飼主每年花在寵物的經費上約2.5萬元，其中費用的44%是食品，再來則是醫療健檢、寵物美容、保健食品等，陳吉仲說，未來寵物管理科的政策方向將會如同照顧人類一樣來照顧寵物，首先掌握寵物新興市場發展模式，例如寵物美容、寵物食品、寵物訓練、寵物保姆、寵物保險、寵物生命紀念等，並賦予適當的管理發展機制。

陳吉仲說，還會完善動物展演管理機制，包括專業審查程序、不定期稽查、定期評鑑程序、專業執法人員；以及推動友善動物資訊管理系統，培植寵物產業專業人才，強化業者自律能力及消費者教育：最後則是建構寵物分級管理制度，依照物種入侵性、防疫及動物福利建立寵物黑名單、白名單。

農委會畜牧處副處長江文全進一步表示，寵物名單會有黑灰白名單，會和林務局合作，不會只考量動保部分，也會考量台灣的生態和環境保護，黑名單的動物全面禁養，灰名單的動物則是必須經過申請，審查飼主的資格與飼養環境，白名單則沒有積極的限制，至於名單內的動物還待進一步審議。

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