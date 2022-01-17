環保蟑螂租倉庫棄有毒廢棄物獲利百萬 3主嫌收押禁見

鳥松區廢棄物棄置倉庫。（讀者提供）

2022/01/17 14:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕前年9月高雄市鳥松區倉庫深夜傳化學異味，檢警經1年多調查，追出專處理有害事業廢棄物不法集團，今年元月中旬收網逮捕涉案份子18人到案，初估不法獲利數百萬元，3主嫌法院裁定收押禁見。

橋頭地檢署會同保七總隊三大隊三中隊專案小組鎖定40歲劉男（另案在監）、50歲鄭男涉嫌重大，又另發現高雄市湖內區某魚塭，亦有遭堆置、回填廢棄物之情事，1月11日發動搜索，傳喚鄭男、彭女及李男等18人到案。

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調查發現，鄭男、劉男前年8月間承租鳥松區中正路倉庫後，對外收受裝有廢矽橡膠之鐵桶、裝有丙烯酸乙酯之貝克桶，以及廢玻璃纖維板等廢棄物後，再將該批廢棄物違法棄置於鳥松區中正路倉庫內，部份標示有毒廢棄物，致散發異味，影響環境。

彭女透過管道得知劉男在湖內區有一處魚塭可供堆置、回填廢棄物後，隨即對外收受營建廢棄物，由李男駕駛聯結車自去年8月起載運混有木材、塑膠、鋼筋、水泥及土塊之營建混合廢棄物至漁塭堆置、回填，並收取費用。

案經檢察官鄭子薇、檢察官蘇恒毅、檢察官駱思翰、檢察官楊翊妘及檢察官陳俐吟等訊問後，將鄭、彭、及李嫌3人涉犯廢棄物清理法嫌疑重大，且均有勾串滅證之虞，而有羈押之必要，向法院聲請羈押禁見獲准。

警方在貝克桶上發現有毒標示。（讀者提供）

湖內區回填廢棄物現場開挖。（讀者提供）

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