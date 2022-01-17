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    首頁　>　社會

    高雄大寮區遭人連續縱火 警方火速逮捕嫌犯

    2022/01/17 00:54

    〔中央社〕高雄市37歲陳姓男子16日晚間在大寮區連續縱火，導致3起火警，其中1處民宅一度有5人受困，所幸平安救出，均無人受傷。警方不到2小時將人逮獲，依縱火罪移送地檢署偵辦。

    高雄市警察局林園分局忠義派出所分別於16日晚間6時57分、7時39分、7時48分接獲位於大寮區自由路129巷、150巷及文化路46巷民宅有火警發生。警消疲於奔命，員警協助交通疏導及管制，消防員忙著撲滅火勢及救人。

    前2處火警為路旁堆置的廢棄家具等物品起火燃燒，消防隊迅速撲滅火勢，無人傷亡。

    第3處則為頂樓有加蓋鐵皮的3層樓透天厝，屋外堆置的家具等雜物起火燃燒，但火勢延燒到1樓屋內洗衣機及機車；消防員趕到後，順利救下受困頂樓的4男1女，並於晚間8時2分撲滅火勢，所幸5人均無受傷、不需送醫。

    警方表示，因年關將屆，民眾屋外堆置廢棄大型家具、床墊等雜物，等待清潔人員清運，卻發生火警。有目擊者向警方指認看到1名戴半罩白色安全帽男子，騎機車以點燃報紙的方式，再丟到家具等雜物上縱火，引發火災後隨即離去。

    警方擴大調閱監視器後，發現陳男涉有重嫌，於晚間8時20分至陳男家中拘提到案。原本陳男還否認犯案，警方出示監視器等證據後，才百口莫辯，坦承犯案。

    據了解，陳男向警方自稱是因看到路邊家具等雜物阻礙道路交通，因此縱火焚燒。警方訊後將陳男依縱火罪移送檢方偵辦。（編輯：曹宇帆）1110117

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