縱火！高雄大寮連3起火警 警方火速逮捕嫌犯

大寮發生縱火案，消防人員搶救。（圖：讀者提供）

2022/01/16 23:43

首次上稿 21:38

更新時間 23:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區今天（16日）晚間不平靜！37歲陳姓男子涉嫌接連在自由路、文化路附近潑汽油縱火，波及民宅、汽車及洗衣機等，警方緊急疏散民眾，消防隊更是疲於奔命，林園警分局8時20分火速逮捕陳姓嫌犯，稍晚他坦承犯案，警方正漏夜釐清犯案動機。

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高雄市消防局今晚6時57分、7時39分、7時48分分別接獲大寮區自由路129巷、150巷及文化路46巷民宅火警報案；消防人員發現，前2處為因年關將屆，民眾在現場堆置廢棄大型家具、床墊等，正等待清潔隊人員清運，卻傳出火警。

第3處現場為3樓透天厝、頂樓加蓋鐵皮建築物，於屋外燃燒堆積雜物及汽車，延燒至1樓屋內洗衣機及機車，消防隊於頂樓帶下4男1女5名受困民眾，他們沒有傷勢未送醫，火勢於8時2分撲滅。

目擊民眾向前往協助維護秩序的忠義所所長曾富達指認，有一名戴半罩白色安全帽男子，騎乘重機車以報紙點燃雜物，警方趕緊調閱監視器確認真有其事，立即前往37歲陳姓車主住家拘提，他原本否認犯案，警方出示監視器後自知無法抵賴才俯首認罪，警方依縱火罪嫌偵辦。

大寮一連三起縱火案。（圖：讀者提供）

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