為了土魠魚搏命！5度警告不聽還企圖撞警艇 中國船員揮掃把拒檢

中國漁船5度警告不停車受檢，海巡隊查扣返回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

2022/01/16 17:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆年前東北季風起！中國漁船就越界而來追逐高經濟魚種土魠，15日深夜澎湖海巡隊在花嶼發現中國「閩晉漁05798」號漁船，雖5度警告停俥受檢，對方仍置至不理，還涉嫌企圖以掃把、畚箕抵抗海巡隊員登檢，幾經波折，全數被扣案帶回。

澎湖海巡隊10071巡防艇昨（15）日在花嶼西南18.8浬處，發現中國籍「閩晉漁05798」號漁船越界，立即以探照燈警示及廣播喝令停船，但中國漁船仍加俥逃逸蛇行拒檢，經5次警告廣播仍置之不理，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制。

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但海巡隊員跳船登檢時，船上14名船員竟拿起掃把畚箕企圖抵抗，經過一番手腳才控制船隻，初步量測體溫均正常，漁獲4000公斤全數海拋，未發現牛、豬肉製品。海巡人員實施登檢、扣留及留置調查等作業時，都全程穿著全套防疫裝備，以防杜疫病入侵，並將14名中國籍船員今（16）日9時30分送往醫院實施PCR核酸檢測，檢查結果均為陰性，即送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署表示，防疫期間為確保執勤同仁安全，登檢扣留時均要求同仁做好防疫作為，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現中國漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。

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澎湖海巡隊強行登檢中國越界漁船，中國船員還企圖以掃把畚箕抵抗 。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊查扣中國漁船，必須全程穿戴防護衣進行消毒。（澎湖海巡隊提供）

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