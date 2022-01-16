為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄港儲槽2死6傷 包商：工人背安全帶跟著鷹架墜落

    鷹架崩塌釀重大傷亡工安意外。（圖：勞工局提供）

    鷹架崩塌釀重大傷亡工安意外。（圖：勞工局提供）

    2022/01/16 13:39

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港洲際二期石化倉儲區華運公司工地15日發生2死6傷重大工安意外，經相關單位會同承包商調查，勞工局勞動檢查處以未做好防止鷹架崩塌究責，依法擬對業者採最高30萬元罰鍰。

    華運公司興建中儲存槽發生鷹架崩落意外，當時有21名工人在槽內工作，因鷹架倒塌釀成2死6傷，勞工局勞動檢查處、統包中鼎工程、承包商元合工程人員今天上午重返現場會勘，釐清事故原因。

    中鼎專案經理傅孔交表示，初步調查事故發生在昨天下午4時45分，因千斤鼎油壓系統故障失效造成內槽掉落，連帶把鷹架拉下來，造成鷹架8名工人2死6輕傷，傷者都已轉一般病房，公司都已派員慰問。

    他說，鷹架高度在4、5米之間，21名工人分布在不同區域工作，頗為零散，他說，作業用60部油壓機事前檢查都沒問題，頂升過程中有2部故障，他強調，事故發生後才知道有故障。

    元合工程負責人胡寶元表示，工人上鷹架都會背安全帶，也因此才會跟著鷹架墜落；他說，2名死亡工人都是有2、30年經驗的老師傅，該公司也從沒有發生過類似意外，將會全權負責。

    勞工局已要求該工程全面停工，經勘查後將依職業安全衛生法第6條、營造設施安全標準法第13條追究相關人員責任，依法可處以3萬至30萬元罰緩，初步認定業者沒有做好防止崩塌措施，擬採最重罰30萬元。

    鷹架未崩塌前情況。（圖：勞工局提供）

    鷹架未崩塌前情況。（圖：勞工局提供）

    工地使用的千斤頂。（圖：勞工局提供）

    工地使用的千斤頂。（圖：勞工局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄港儲槽2死6傷！今相驗遺體 追查千斤頂及鷹架支撐力
    2022/01/16 12:32

    高雄港儲槽2死6傷！今相驗遺體 追查千斤頂及鷹架支撐力
    獨家》高雄港鷹架倒塌工安意外 案發前儲槽施工照曝光
    2022/01/16 06:22

    獨家》高雄港鷹架倒塌工安意外 案發前儲槽施工照曝光

    精準選地央北正核心 文教預定地首排
    高雄港儲槽施工2死6傷／千斤頂故障鋼板失衡 工人摔滿地
    2022/01/16 05:30

    高雄港儲槽施工2死6傷／千斤頂故障鋼板失衡 工人摔滿地
    高港儲槽鷹架倒塌 2死6傷
    2022/01/16 05:30

    高港儲槽鷹架倒塌 2死6傷

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    高雄港工安意外釀死傷 初勘原因「千斤頂油壓系統失效」
    2022/01/15 22:51

    高雄港工安意外釀死傷 初勘原因「千斤頂油壓系統失效」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播