高雄港儲槽2死6傷 包商：工人背安全帶跟著鷹架墜落

鷹架崩塌釀重大傷亡工安意外。（圖：勞工局提供）

2022/01/16 13:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄港洲際二期石化倉儲區華運公司工地15日發生2死6傷重大工安意外，經相關單位會同承包商調查，勞工局勞動檢查處以未做好防止鷹架崩塌究責，依法擬對業者採最高30萬元罰鍰。

華運公司興建中儲存槽發生鷹架崩落意外，當時有21名工人在槽內工作，因鷹架倒塌釀成2死6傷，勞工局勞動檢查處、統包中鼎工程、承包商元合工程人員今天上午重返現場會勘，釐清事故原因。

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中鼎專案經理傅孔交表示，初步調查事故發生在昨天下午4時45分，因千斤鼎油壓系統故障失效造成內槽掉落，連帶把鷹架拉下來，造成鷹架8名工人2死6輕傷，傷者都已轉一般病房，公司都已派員慰問。

他說，鷹架高度在4、5米之間，21名工人分布在不同區域工作，頗為零散，他說，作業用60部油壓機事前檢查都沒問題，頂升過程中有2部故障，他強調，事故發生後才知道有故障。

元合工程負責人胡寶元表示，工人上鷹架都會背安全帶，也因此才會跟著鷹架墜落；他說，2名死亡工人都是有2、30年經驗的老師傅，該公司也從沒有發生過類似意外，將會全權負責。

勞工局已要求該工程全面停工，經勘查後將依職業安全衛生法第6條、營造設施安全標準法第13條追究相關人員責任，依法可處以3萬至30萬元罰緩，初步認定業者沒有做好防止崩塌措施，擬採最重罰30萬元。

鷹架未崩塌前情況。（圖：勞工局提供）

工地使用的千斤頂。（圖：勞工局提供）

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