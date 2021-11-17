「最美性博士」許藍方捲不倫遭求償300萬 律師出這招讓全案變神秘

素有「最美性博士」之稱的許藍方，被控與名醫康鈞尉外遇，遭康妻求償300萬元；北院下午開庭時，許的律師聲請不公開審理，經康妻律師同意，法院裁准。（翻攝自臉書）

2021/11/17 17:10

〔記者溫于德／台北報導〕素有「最美性博士」之稱的許藍方，8月間被爆出偷吃已婚醫生康鈞尉，事後遭康妻求償300萬元。台北地院下午首度開庭，許的律師認為，全案涉及個人隱私無關公眾，若公開審理並經媒體報導，只會引發雙方不必要的傷害，當庭聲請不公開審理，經獲康妻律師同意，法官立刻裁准。

現年37歲的許藍方，先前遭媒體報導，與台安醫院復健科名醫、同時也是她的大學學長康鈞尉曖昧。去年11月，康妻在丈夫電腦發現2人鹹濕對話，許甚至傳送露乳溝照片給康，經發律師函要求許道歉未獲回應後，康妻正式提告求償300萬元精神慰撫金。

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然而，許藍方否認介入家庭，透過聲明強調，經律師查核對方提出的所謂「全部對話紀錄」，發現人、事、時、地、照片等與報導所提及的內容大多張冠李戴，刻意扭曲，並非事實全貌，更指控週刊登出的LINE訊息是用合成來示意，對她極為不公。

不過，康鈞尉在個人臉書力挺妻子發文承認外遇，康承認去年9月至11月與許藍方外遇，且他身為先生及父親，卻未保護好家庭，使太太陷入痛苦不堪局面，「我要向家人說聲抱歉，對不起，我錯了，讓你們失望了」，文末，康也表達尊重太太後續所有決定。

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