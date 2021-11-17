小黃左轉撞到行人 員警獲報到場發現...是所長

花蓮分局豐川派出所長彭舜熙昨晚遭小黃撞飛送醫，分局長郝心誠第一時間趕赴醫院探視慰問。（記者王峻祺翻攝）

2021/11/17 16:15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣警局花蓮分局豐川派出所長彭舜熙，昨晚休假運動後徒步走回派出所途中，遭左轉的計程車撞飛，經送醫急救無生命危險，但因脊椎骨裂目前住院休養，分局長郝心誠第一時間趕赴醫院探視慰問。

豐川派出所長彭舜熙昨晚趁著休假，前往派出所附近的健身房運動，結束後徒步返回所內，行經國聯四路與國聯五路口時，走在斑馬線上的他，從後方被突如其來左轉的計程車撞上後倒地，同仁獲報趕來處理事故，驚訝發現被撞的人竟是所長。

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彭舜熙送醫後，經院方檢查，發現脊椎有骨裂現象，左手擦傷與腰部挫傷，目前住院休養治療，警察局長蔡丁賢昨第一時間也委請分局長郝心誠，趕赴醫院慰問，並全力協助後續照護事宜。

肇事的55歲呂姓運將，向警方稱左轉當下沒注意到有人才會釀禍，事後得知撞的傷者是派出所所長，語塞嚇到一度講不出話來後連忙道歉。

警方表示，駕駛無酒駕，初判肇事原因為未注意路口行人且未減速導致，將依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人轉彎時不暫停讓行人優先通行，予以舉發。

從警超過30年的所長彭舜熙，警佐班38期畢業，擔任戰術教官10多年，本身也是鐵人三項好手，前年轉任花蓮勤務量最多的豐川所後，破案無數，值勤時因親力親為，平時待人客氣，深獲部屬愛戴，日前更鷹眼發現逃來花蓮的新北市新莊逆孫殺嬤案的李姓嫌犯，並成功緝捕歸案。

肇事的55歲呂姓運將，向警方稱左轉當下沒注意到有人才會釀禍，事後得知撞到的傷者是派出所所長，嚇到一度講不出話來後連忙道歉。（記者王峻祺翻攝）

花蓮市豐川派出所長彭舜熙，昨晚行經國聯四路與國聯五路口時，走在斑馬線上的他，從後方被突如其來左轉的計程車撞上後倒地。（記者王峻祺翻攝）

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