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    首頁　>　社會

    台北市民大道爆行車糾紛 多元運將持開山刀敲車飆罵小黃

    有網友昨於臉書社團PO文指出，在市民大道靠近建國路口處，前方竟有多元計程車司機拿開山刀下車，與後方的小黃司機對峙叫罵。（圖擷自《爆料公社二社》）

    有網友昨於臉書社團PO文指出，在市民大道靠近建國路口處，前方竟有多元計程車司機拿開山刀下車，與後方的小黃司機對峙叫罵。（圖擷自《爆料公社二社》）

    2021/11/15 06:42

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友昨於臉書社團PO文指出，在市民大道靠近建國路口處，前方竟有多元計程車司機拿開山刀下車，與後方的小黃司機對峙，網友在文中也分享多元計程車的車號，並呼籲網友多加小心。據媒體消息指出，經調查兩台計程車有行車糾紛，事後已將雙方約談到案，並將持刀的徐男依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

    有網友昨於臉書社團《爆料公社二社》PO出一段影片，畫面中只見一名男子手持開山刀走到一輛小黃旁邊，似乎在對小黃駕駛進行叫囂，PO文網友表示該處是市民大道建國路口一帶，並指更前方的多元計程車司機控制不了脾氣，拿長刀下車恐嚇小黃，網友也拍下多元計程車的車牌，並呼籲網友要留意。

    綜合媒體報導，警方留意到這起訊息後進行調查，發現兩台計程車在市民高架行駛途中有行車糾紛，雙方比中指、按喇叭等，駕駛多元計程車的徐男才在下匝道後持開山刀敲打小黃的引擎蓋並叫罵，後續警方已約談雙方到案，並將徐男依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

    由於近期社會案件頻傳，14日凌晨在新北三重才剛發生惡煞攔車打砸的案件，網友看到這項消息也紛紛留言表示「現在是不是只有我的車上沒有刀槍球棒啊」、「好像只有我車上沒放傢私..」、「最近是怎樣都在練習怎麼幹架嗎？天天刀棍齊飛的！」、「以後買車要配武器，才是頂級款嗎？」，也有網友表示「唉唷！紅包牌照藏著兇器，誰敢搭車啊！」、「好可怕，現在出門都要帶武器嗎？」。

    有網友昨於臉書社團PO文指出，在市民大道靠近建國路口處，前方竟有多元計程車司機拿開山刀下車，與後方的小黃司機對峙叫罵。網友在文中也分享多元計程車的車號。（圖擷自《爆料公社二社》）

    有網友昨於臉書社團PO文指出，在市民大道靠近建國路口處，前方竟有多元計程車司機拿開山刀下車，與後方的小黃司機對峙叫罵。網友在文中也分享多元計程車的車號。（圖擷自《爆料公社二社》）

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