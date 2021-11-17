謊稱天然釀造紅酒遭追稅 國本製酒董事長林金順欠稅4億拒繳遭管收

國本製酒董事長林金順欠稅4億拒繳遭法院管收。（行政執行署提供）

2021/11/17 13:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄老牌酒商、也是潘多拉紅酒製造商的國本製酒董座林金順，2008年開始以香精調和酒精，謊稱天然釀造的蒸餾酒欺騙消費者，除提高獲利外，也以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報而逃漏稅捐，國稅局補課4億1851萬餘元的菸酒稅與營利事業所得稅，林拒繳，被行政執行署高雄分署向法院聲請管收獲准。

高雄分署指出，國本製酒以生產潘朵拉紅酒而聞名全台，此系列酒品銷售狀況良好，且為婚宴場合所愛用。公司原本經營狀況十分良好，獲利穩當，但董座林金順為追求高利潤，以彌補其他投資損失，以香精調和酒精，謊稱天然釀造的蒸餾酒欺騙消費者，除提高獲利外，還能以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報而逃漏稅捐。

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林金順以香精、果汁調和酒精製造的調和酒，原應繳納的菸酒稅較高，但自2008年開始，便以較低之蒸餾酒稅率向國稅局申報，被查獲後遭到國稅局補課4億1851萬餘元的菸酒稅與營利事業所得稅。

由於林金順拒繳4億多元，執行官調查公司資產負債表發現，國本公司尚有巨額的應收帳款未收回，但主要的銷貨對象又是林金順與其配偶、子女所開設的銷售酒品公司，銷貨公司拒不配合高雄市國稅局查帳，相關資金流向不明。

執行官數次傳喚林金順到案說明，但他都以「不知道」、「不了解」拒絕配合，因此，高雄分署認為林金順涉嫌隱匿處分公司名下財產，向法院聲請管收，並經法院裁定准予管收。

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