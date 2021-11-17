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    雲縣前消防局長濫用救災車 休職2年確定

    雲林縣前消防局長戴天星涉嫌座車公器私用，被判休職2年。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

    雲林縣前消防局長戴天星涉嫌座車公器私用，被判休職2年。（資料照，記者廖淑玲翻攝）

    2021/11/17 13:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕雲林縣前消防局長戴天星（案發後轉任雲林縣政府秘書）在職時，涉嫌把「救災指揮車」當成私家車用，往返台中住家與雲林消防局兩地共266次，並用公款加油，被依背信罪判刑1年、緩刑3年確定。懲戒法院日前再判他休職2年，全案確定。

    判決指出，戴天星在擔任消防局長期間，開「救災指揮車」前往台中處理私事，並留宿在台中住家中，隔天再開車到雲林上班，從2014年1月4日起到2016年5月6日止，共往返雲林、台中多達266次，並且用所配屬的加油卡公款核銷油料費用。

    雲林地院認為戴天星用這種不當方法獲得7萬9507元不當利益，損害公庫財產，涉犯以公務員假藉職務上之機會，故意犯背信罪，處有期徒刑1年。戴天星不服，提起上訴，獲得台南高分院諭知緩刑3年。刑事部分確定。

    監察員認為戴天星觸犯刑事法律，提起彈劾，懲戒法院一審判他休職，為期2年。戴天星認為自己不應受懲戒，提起上訴。

    戴天星主張，該輛救災指揮車是消防局長座車，他從未做為個人私用，他駕車往返雲林、台中，屬於上下班行為。另消防局長職務較為特殊，負有隨時趕往災害現場指揮救災的責，故他駕車往返兩地，屬待命服勤，所為並未違背相關法令。

    懲戒法院二審指出，戴天星上訴意旨徒憑己意，漫事指摘原判決違背法令，求予廢棄，並作成不受懲戒判決，經核為無理由，且無行言詞辯論必要，逕予駁回，全案確定。

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